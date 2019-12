[P] De la dosarul cu hârtii, la autoconstatarea online a daunelor auto

Astfel, acum puteți utiliza formularul de avizare online a daunei și încarca fotografii ale avariilor și ale documentelor relevante în noile secțiuni dedicate. Formularul este disponibil pe site-urile oficiale ale companiei, www.porschebank.ro și www.managementdeflote.ro , în secțiunea dedicată Porsche Asigurări, sau accesând link-ul direct claims.porschebank.ro/ro . Site-ul este adaptat pentru utilizarea de pe dispozitive mobile.





Orice incident auto, oricât de minor, face să ruleze în mințile noastre acel film de suspans, familiar fiecăruia dintre noi, în care birocrația își joacă atât de bine rolul principal.Lucrurile se schimbă, însă. Problemele pot fi rezolvate azi ușor, fără stat la cozi, fară completarea unor dosare stufoase și fără drumuri interminabile de la un birou la altul.Porsche Asigurări schimbă această perspectivă, împreună cu comportamentele clienților săi, oferind un serviciu de soluționare rapidă și garantată a daunelor. Autoconstatarea online a daunelor presupune mai puțină birocrație și mai mult timp și energie pentru lucruri care contează cu adevărat. Serviciul vă oferă un plus de eficiență și rapiditatea în rezolvarea unei situații neplăcute.Online-ul înseamnă simplitate și rapiditate. Acum puteți face autoconstatarea daunelor online la Porsche Asigurări direct de pe site-ul companiei.Mai exact, pentrucu cel mult 2 elemente de caroserie avariate (cum ar fi mașina lovită în parcare, avarii la jante și anvelope, parbriz ciobit), nu mai este necesară constatarea și fotografierea avariilor de către inspectorul de daune; mai precis, de la mașina avariata, la mașină reparată mai sunt doar doi pași simpli de parcurs:Tot ce vă mai rămâne de făcut este să veniți direct cu mașina în service pentru reparații, fară alte întâlniri cu inspectorul de daună.Pentru(în care cel puțin 3 elemente de caroserie sunt avariate, sau există avarii generate de evenimente naturale sau alt tip de evenimente) sunt necesare și documente suplimentare. În acest caz, puteți utiliza în continuare serviciul de avizare online a daunei completând același formular, fară însă a încarca poze sau documente. În această situație, avizarea se va face online, urmând a primi prin email declarația de daună completată, la fel ca în cazul autoconstatării online pentru daunele minore. În aceste cazuri, însă, inspectorul de daune este cel care face constatarea și fotografiază mașina anterior intrării în service a acesteia pentru reparații.Clienții Porsche Asigurări economisesc timp și energie, evita birocrația, primind un produs CASCO modern, care le oferă siguranță și le garantează servicii de calitate post-achiziție – autoconstatarea online a daunelor, efectuata simplu și rapid oricând și de oriunde, de pe orice tip de dispozitiv, decontare directă cu service-urile autorizate din rețeaua Porsche România, pentru ca mașina să nu rămână blocată în service nicio zi în plus și nu în ultimul rand, considerabil mai puține documente de pregătit pentru dosarul de daună – nu sunt necesare împuternicirea de daună, acceptul de plată, copia poliței CASCO și nici cererea de despăgubire.CASCO Porsche Asigurări vă oferă acoperire în întreaga Europă, indiferent de asigurătorul RCA ales, plus reparații garantate pe întreaga durată a poliței de asigurare, în service-urile autorizate de fabricant. Asistența rutieră este inclusă național și internațional, iar call center-ul dedicat vă stă la dispoziție pentru orice detalii.Mai multe informații despre asigurarea CASCO de la Porsche Asigurări puteți găsi