Te pricepi la GDPR? Fa-ti cont de specialist in protectia datelor personale, pe Startupcafe.ro

Noile reguli privind protectia datelor personale ce se vor aplica din 25 mai 2018 vor afecta mii de firme mici si mijlocii. Intra in dialog cu antreprenorii direct pe contul de specialist StartupCafe.ro si poti descoperi clienti, antreprenori, care cauta informatii sau sfaturi despre noul regulament GDPR - protectia datelor personale.Inca din 2017, redactia Startupcafe.ro a publicat deja o serie de articole cu primele informatii despre GDPR. Am adaugat la lista domeniilor de expertiza pentru specialistii inregistrati pe Startupcafe.ro un domeniu dedicat celor care pot oferi antreprenorilor, prin articole publicate sub semnatura proprie, sfaturi, recomandari si informatii utile despre noul Regulament privind protectia datelor personale.