webPR: Clientii Bancpost pot folosi cardurile de debit inclusiv la bancomatele BT cu aceleasi comisioane pe care le au la ATM-urile Bancpost

Detalii despre ATM-urile Bancii Transilvania pot fi consultate online:• Pe siteul BT, aici • Prin intermediul aplicatiei Banca Transilvania (Google Play pentru Android, respectiv din App Store pentru iOS), sectiunea Info, sectiune care poate fi accesata inclusiv de cei care nu sunt clienti BT. Prin intermediul acesteia, pot fi localizate cele mai apropiate bancomate ale Bancii Transilvania.Integrarea Bancpost in Grupul Financiar Banca Transilvania este in derulare si este realizata prin implicarea echipelor ambelor banci. In aceasta etapa, activitatea celor doua banci se desfasoara independent.