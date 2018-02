Vodafone confirma ca discuta cu Liberty Global, patronul UPC Romania, posibila achizitie a unor operatiuni detinute de grupul american pe piata europeana

Vodafone si Liberty Global au mai discutat in trecut un posibil schimb de active pe piata europeana

In comunicatul transmis vineri, Vodafone subliniaza ca nu exista o certitudine in privinta unei tranzactii, nici in ceea ce priveste termenii si conditiile acesteia, insa precizeaza in mod clar ca nu se discuta o fuziune a afacerilor celor doua grupuri.Vodafone si Liberty Global au operatiuni care s-ar putea completa pe pietele din Romania, Ungaria si Cehia, se arata in articolul de vineri ai Financial Times., a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut venituri din servicii in valoare de 182,3 milioane euro, in crestere cu 2,2% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Numarul total de clienti a crescut cu 5,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 9.944.595 utilizatori (n.a contracte si SIM-uri valabile), iar consumul de date mobile a crescut cu 71%., a inregistrat venituri de peste 184 milioane lei in trimestrul trei din anul 2017, in crestere cu peste 6,5% fata de aceeasi perioada a anului anterior, si atragerea a 62.500 de noi clienti in aceasta perioada. Operatorul a anuntat ca la sfarsitul trimestrului trei din 2017, avea un numar total de 1.321.900 de clienti, inregistrand cresteri pe toate liniile de business: internet, TV si telefonie fixa.Discutiile dintre Vodafone si Liberty Global in privinta unui posibil schimb de active nu sunt o noutate. In luna iunie 2015, cele doua grupuri au anuntat oficial ca discuta un posibil schimb de active pe piata europeana. Totusi, in septembrie 2015, grupul Vodafone a anuntat ca a terminat discutiile cu Liberty Global. Negocierile s-ar fi blocat din cauza neintelegerilor privind operatiunile fiecarui grup pe piata din Germania, precum si a diferentelor de opinie referitoare la valoarea companiei britanice Virgin Media, detinuta de Liberty Global, au precizat atunci surse citate de Bloomberg. La inceputul anului 2015, surse apropiate negocierilor precizasera ca cele doua grupuri discuta o posibila schimbare de active, o combinare a operatiunilor pe pietele vest europene sau chiar o fuziune completa.