STS vrea sa realizeze un Centru Informatic si de Comunicatii. Primul pas: A primit de la Fisc un teren de peste 10.000 metri patrati, cu o valoare contabila de peste 820.000 de lei

La ce va servi mai exact noul Centru Informatic si de comunicatii al STS?

Transfer imobil ANAF catre STS Foto: Captura Monitorul Oficial

Ce fonduri a alocat STS pentru realizarea acestui Centru si cand estimeaza ca va deveni operational?

"Pe fondul general al dezvoltarii serviciilor de e-guvernare din ultimii ani si al cresterii semnificative din ultima perioada a necesitatilor de comunicatii de stat si speciale, tendinta care se mentine si are toate premisele de a se accentua in perioada urmatoare, mai ales in contextul actual al securitatii nationale si al bunei guvernari, a devenit imperios necesara construirea de catre STS a unui Centru Informatic si de Comunicatii care sa raspunda acestor nevoi.", au precizat marti, 6 februarie, pentru HotNews.ro, oficialii STS."In prezent, se fac demersuri in vederea asigurarii finantarii din fonduri externe nerambursabile. Momentul operationalizarii Centrului Informatic si de Comunicatii depinde de asigurarea finantarii.", au mai raspuns oficialii STS.In Hotararea publicata in Monitorul Oficial (vezi imaginea atasata) se mai precizeaza ca 'predarea-primirea imobilului se efectueaza in baza unui protocol incheiat intre Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.'este organul central de specialitate, cu personalitate juridica, ce organizeaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania si alti utilizatori prevazuti de lege. Institutia are structura militara si face parte din sistemul national de aparare.Autoritatile publice ale statului roman in folosul carora functioneaza telecomunicatiile speciale sunt:- Parlamentul Romaniei;- Administratia Prezidentiala;- Guvernul Romaniei;- Institutiile care desfasoara activitati in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice;- Administratia publica centrala si locala;- Autoritatea judecatoreasca:- Inalta Curte de Casatie si Justitie;- Ministerul Public;- Consiliul Superior al Magistraturii;- Curtea de Conturi;- Curtea Constitutionala;- Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor organisme neguvernamentale de interes national.