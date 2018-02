​VIDEO Parteneriat intre Samsung, Cisco si Orange: Utilizatori din mai orase din Romania vor putea testa tehnologia 5G, timp de o luna, in a doua jumatate a acestui an

- tehnologia 5G va fi implementata gradual incepand din anul 2020, in functie de disponibilitatea frecventelor si a cererii de noi servicii.

- primele smartphone-uri 5G vor incepe sa fie lansate in anumite orase in 2019

- Tehnologia 5G va oferi viteze de 10 ori mai mari decat 4G, accesul la internet fix de mare viteza acolo unde nu sunt disponibile retele de fibra optica si noi aplicatii digitale.

"Orange a ales fibra pentru a oferi banda larga de mare viteza in casele clientilor sai din Europa. In locuintele care nu beneficiaza de fibra, utilizarea 5G este luata in considerare drept o optiune in zonele suburbane ale anumitor tari. Aceasta solutie va fi disponibila si pentru companiile care vor putea accesa cu usurinta o solutie de rezerva in cazul in care vor exista probleme cu retelele existente sau le vor putea utiliza pentru proiecte temporare. Pentru a evalua eficienta acestei tehnologii si perceptia clientilor, Orange va efectua un test in conditii reale in Romania, in a doua jumatate a anului 2018, impreuna cu partenerii Samsung si Cisco.", se arata in comunicatul grupului Orange.

mai multe informatii despre momentul introducerii tehnologiei 5G:Grupul Orange a anuntat miercuri ca pregateste lansarea 5G cu trei teste noi, dintre care unul in Romania.Operatorul spune ca va demara 'un test de acces la internet de mare viteza, la domiciliu, in conditii reale, pentru a imbunatati reteaua de fibra optica din Romania".



Detalii privind testarea serviciilor 5G in Romania din comunicatul comun transmis miercuri de Samsung si Cisco:



"Perioada de testare

Procesul de testare va fi configurat in Romania sub forma multi-vendor, pe o perioada de o luna. Cele trei companii vor demonstra modul in care tehnologia 5G vine in completarea retelelor de fibra optica existente, furnizand servicii de banda larga de inalta calitate si de mare viteza.



Solutia multi-vendor

Samsung si Cisco vor colabora pentru a furniza o solutie end-to-end catre Orange, prin care vor oferi utilizatorilor, in perioda de testare, servicii in banda de mare viteza (de ordinul Gb). Samsung va furniza utilizatorilor finali echipamente 5G (echipament indoor si outdoor, instalat la sediul sau domiciliul clientului ¬ CPE ¬ customer premises equipment), unitati de acces radio 5G (RAN), compuse dintr-o statie de baza radio compacta si elemente RAN virtual, precum si servicii de setare a frecventelor radio 5G. Cisco va furniza platforma Cisco Ultra Gateway, facilitand conectarea pachetelor de date pe tehnologia 5G, dezvoltate pe infrastructura Cisco NFV. Routerul de acces mobil va oferi functiile Control si User Plan Separation (CUPS) pentru performante sporite si flexibilitate.



Incepand cu anul 2017, Samsung si Cisco au efectuat o serie de teste de interoperabilitate a furnizorilor de retea, care au indicat o integrare perfecta intre reteaua de baza, reteaua de radio si CPE.