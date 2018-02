Guvernul a declansat capitalizarea cu 170 milioane de lei a Postei Romane: Datoriile companiei catre Fisc vor fi practic sterse

"Este vorba, intr-adevar, de o dubla investitie in Posta Romana, o investitie de capital, cu care datoriile noastre catre ANAF sunt practic stinse, cat si o investitie de incredere in capacitatea Postei de a redeveni o companie puternica si profitabila. In acelasi timp, remarc sustinerea pe toata linia din partea reprezentantilor statului roman. Nu uitam ca aceasta capitalizare a fost prevazuta in bugetul de stat pentru anul 2018, votat de Parlamentul Romaniei", a declarat Elena Petrascu, directorul general interimar al Postei Romane.

Discutii la Consiliul Concurentei pe tema capitalizarii Postei Foto: MCSI

"Concluziile testului investitorului privat, realizat de consultantul angajat de Ministerul Comunicatiilor, arata ca majorarea de capital de la Posta Romana nu reprezinta o masura de ajutor de stat. In aceste cazuri legislatia europeana nu prevede obligatia ca initiatorul, Ministerul Comunicatiilor, sa notifice Comisia Europeana", au precizat pentru HotNews.ro oficialii Consiliului Concurentei. Fondul Proprietatea, a carui participatie la Posta Romana se va diminua daca nu contribuie la capitalizarea companiei, s-a opus demararii acestui proces.

Posta Romana va proceda la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, conform prevederilor legale, pentru definitivarea procesului de capitalizare, ceea ce reprezinta o etapa importanta in demararea propriu-zisa a procesului de majorare a capitalului social.ca statul nu este obligat sa notifice Comisia Europeana cu privire la capitalizarea Postei Romane, dupa ce testul investitorului privat a aratat ca nu este ajutor de stat.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.