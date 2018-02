Numita secretar general in Ministerul Transporturilor, Elena Petrascu si-a inaintat demisia de la conducerea Postei Romane / Ce a facut in cele 4 luni de mandat

Decizie de numire ca inspector guvernamental Foto: Captura Monitorul Oficial

"La plecarea mea din companie, tin sa precizez ca Posta Romana este solvabila, stabila, cu perspective din ce in ce mai conturate pentru dezvoltare. Indicatorii economici sunt pozitivi. Va dau cateva exemple: am stins datoriile catre 15 parteneri pe partea de cash-collection. Am efectuat plati de 580.386.142 lei, in ultimele 4 luni (fara a contabiliza pensiile si salariile angajatilor). Toate aceste plati se concretizeaza intr-o datorie exponential mai mica fata de bugetul statului. De la 188.725.743 lei, in octombrie 2017, am scazut la 95.433.511 lei, in prezent. Aproape 50% din datoria companiei catre ANAF este platita, iar taxele curente au fost achitate complet, luna de luna.

Pe partea de cash-collection, fara a socoti datoria catre grupul Telekom, Posta Romana are plati restante de numai 119.727 lei. Luati, va rog, in considerare ca acelasi grup de datorii totaliza in luna octombrie 2017 peste 34.000.000 lei.

Luati, va rog, in considerare ca acelasi grup de datorii totaliza in luna octombrie 2017 peste 34.000.000 lei. Platile s-au efectuat in conditiile in care s-au achitat toate salariile la timp, fara nici un fel de scadere, dimpotriva, cu reintregiri de norme in retea si cu cresteri ale brutului. Mai mult decat atat, in aceste ultime 4 luni, compania si-a derulat planul de investitii, achizitionand atat linii tehnologice la Fabrica de Timbre, cat si autovehicule. Am raspuns nevoilor din retea. Gasiti, va rog, in raport situatia concreta si completa a achizitiilor companiei.

Cred ca mesajul principal care se desprinde dupa aceste 4 luni de activitate intensa este ca DA, se poate! Se poate ca Posta Romana sa-si recastige pozitia pe piata. Se poate sa redevina o companie credibila si respectata. Drumul pe care a pornit Posta Roana, in acest scurt interval de timp, trebuie sa continue, pe termen lung. Sunt convinsa ca echipa care este, in acest moment, responsabila de coordonarea companiei va produce, in continuare, schimbari pozitive, de substanta la Posta Romana.

Am incercat sa tinem la curent opinia publica, angajatii si clientii nostri cu toate schimbarile la care am lucrat. Pornind de la modernizarea normelor vechi, de peste 40 de ani, si pana la dezvoltarea de noi servicii, inclusiv on-line, avem exemple suficiente care ne arata, fara urma de indoiala, ca Posta Romana poate merge mai bine. Din nou, recurg la un argument concludent. Media veniturilor pe ultimele luni a crescut cu 20 de puncte procentuale. Cuantificam aceasta crestere la aproximativ 17.000.000 de lei, lunar, in plus, in visteria companiei. Repet, asta in conditiile in care am efectuat plati restante catre parteneri si catre bugetul statului.

Poate cel mai important eveniment din aceste luni este, insa, demararea procedurii de capitalizare a companiei. Apreciez deosebit de mult relatia pe care Posta Romana a dezvoltat-o cu actionarul sau principal. Capitalizarea cu 170.000.000 de lei a companiei poate reprezenta un moment zero care, cumulat cu ce s-a facut, in ultima perioada, determina, ireversibil, revitalizarea Postei Romane."



"Concluziile testului investitorului privat, realizat de consultantul angajat de Ministerul Comunicatiilor, arata ca majorarea de capital de la Posta Romana nu reprezinta o masura de ajutor de stat. In aceste cazuri legislatia europeana nu prevede obligatia ca initiatorul, Ministerul Comunicatiilor, sa notifice Comisia Europeana", au precizat pentru HotNews.ro oficialii Consiliului Concurentei. Fondul Proprietatea, a carui participatie la Posta Romana se va diminua daca nu contribuie la capitalizarea companiei, s-a opus demararii acestui proces.

arata ca Elena Petrascu a depus in data de 12 fefruarie 2018 o cerere la Secretariatul General al Guvernului (SGG) pentru reluarea activitatii in functia publica de inspector guvernamental in cadrul SGG, cerere care i-a fost aprobata joi, 15 februarie prin decizia primului ministru Vasilica-Viorica Dancila., Elenei Petrascu i s-a aplicat mobilitatea din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica temporar vacanta de secretar general in cadrul Ministerului Transporturilor."Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de Director General al Companiei Nationale Posta Romana. Inca de la inceput am precizat ca voi ocupa aceasta functie cu titlul interimar. Astazi, a sosit momentul sa imi iau ramas bun de la o echipa in care am foarte multa incredere, o echipa cu care am reparat, am construit si am dezvoltat aceasta companie. Daca ar fi sa aleg doua cuvinte care sa rezume ceea ce am facut, impreuna, pentru companie, in aceste 4 luni, acestea ar fi transparenta si responsabilitate. Imi place sa cred ca am dezvoltat o relatie corecta si deschisa, atat cu reprezentantii mass-media, cat si cu partenerii, clientii si angajatii Postei Romane.", a declarat Elena Petrascu in comunicatul de presa al companiei., prin adoptarea in Guvern a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei.Suma este destinata achitarii datoriilor restante la bugetul general consolidat, asa cum este prevazut in Legea bugetului de stat pe anul 2018.ca statul nu este obligat sa notifice Comisia Europeana cu privire la capitalizarea Postei Romane, dupa ce testul investitorului privat a aratat ca nu este ajutor de stat.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.