Romanii si-au portat aproape 900.000 de numere de telefon in 2017: RCS&RDS a castigat aproape jumatate dintre acestea

"Numarul utilizatorilor care au beneficiat de libertatea oferita de portabilitate a crescut semnificativ in ultimii ani, peste 4,5 milioane de numere fiind portate pana in prezent. Faptul ca portabilitatea nu mai este doar un fenomen sporadic, ci a devenit o obisnuinta pentru utilizatori ne-a facut sa re-evaluam conditiile in care numerele de telefon se transfera intre retele. Am propus reduceri importante ale tarifelor suportate de furnizori in cadrul procesului de portare, de la 7,8 euro la maximum 4,4 euro in cazul telefoniei fixe si de la 5,6 euro la maximum 1,9 euro in cazul celei mobile, pentru fiecare numar portat", a precizat presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu.

In total, de la lansarea portabilitatii si pana la sfarsitul anului 2017, aproape 4,5 milioane de numere au fost transferate intre retele, 3,7 milioane dintre acestea fiind numere de telefonie mobila si aproximativ 700 de mii numere de telefonie fixa.Media lunara de portari aferenta anului 2017 a suferit o usoara scadere fata de anul anterior, de la 78.305 in 2016 la 74.391 de portari, iar in lunile ianuarie, decembrie si martie s-au portat cele mai multe numere - 92.471, 84.805, respectiv 84.324 de numere portate.Din totalul numerelor portate in 2017, 81% au apartinut persoanelor fizice, iar 19% persoanelor juridice. In procesele de portare desfasurate in anul 2017 au fost implicati 31 de furnizori.Furnizorii de telefonie mobila au reusit in anul 2017 sa atraga prin portare 839.679 de utilizatori. Dintre acestia, cei mai multi au optat pentru reteaua RCS & RDS - 384.759, in timp ce Orange a primit prin portare 191.767 de utilizatori, Vodafone - 155.905, Telekom Romania Mobile Communications - 68.227, iar Telekom Romania Communications - 39.002.Din cele 839.679 de numere de telefonie mobila portate in 2017, 49% au fost numere de cartele preplatite.In anul 2017 au fost portate mai putine numere de telefonie fixa decat in anul 2016. Majoritatea celor 53.016 de numere de telefonie fixa portate in anul 2017 au fost impartite intre principalii furnizori, astfel: RCS & RDS - 23.060, Vodafone - 14.453, Orange - 6.725, UPC Romania - 5.613 si Telekom Romania Communications - 1.456.