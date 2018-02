Venituri si numar de clienti in crestere pentru UPC in 2017: Operatorul de cablu a depasit 2,4 milioane de abonamente

Anul trecut, operatorul si-a extins aria de acoperire a serviciilor digitale cu 195.800 de case, reprezentand o crestere de aproximativ 7% fata de anul 2016, ajungand la 3.034.200 gospodarii din Romania, iar investitiile in retea au determinat cresteri pe toate segmentele: 5% mai multi clienti de televiziune digitala, 9% mai multi clienti de internet si 14% mai multi clienti de telefonie comparativ cu anul 2016, a precizat compania.Internetul este segmentul cu cel mai mare potential de crestere pentru UPC. Operatorul spune ca a adaugat 46.300 de noi abonamente de internet de mare viteza, in cursul anului 2017, ceea ce reprezinta o crestere de aproape 9% (581.700 de abonamente de internet). De asemenea, peste 327.000 de clienti au ales modem-ul CONNECT BOX, avand acces la o experienta Wi-Fi mai buna in toata casa.Televiziunea digitala prin cablu continua sa aduca noi clienti. In 2017, compania a atras 32.800 noi abonamente, baza crescand pana la 673.200 de abonamente. Pe acest segment, cresterea anuala este de peste 5%. Peste 118.000 de clienti au ales noul media-box inovator HORIZON, care le ofera o experienta de televiziune complet noua.Segmentul de voce a inregistrat o crestere anuala de aproape 14%, in 2017 compania atingand o baza de aproximativ 535.400 de clienti pentru serviciile de telefonie (64.500 de clienti noi).