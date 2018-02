Schimbare la varful UPC Romania: Robert Redeleanu preia conducerea operatiunilor din Polonia, iar compania din Romania va fi condusa de Mihnea Radulescu

Robert Redeleanu - CEO UPC Romania Foto: UPC Romania a declarat Robert Redeleanu.

"Preiau conducerea unei echipe cu rezultate remarcabile, care a reusit atat in 2017, cat si in anii anteriori, sa aiba o crestere accelerata pentru toate segmentele de business. Sunt convins ca impreuna vom continua strategia foarte bine definita a UPC de a aduce clientilor produse si servicii inovatoare la cele mai inalte standarde si vom duce mai departe povestea de succes a companiei UPC Romania.", a declarat Mihnea Radulescu.

Schimbarile operate de grupul american in Europa centrala si de Est au loc in contextul in care Grupul Vodafone discuta cu Liberty Global posibila achizitie a anumitor active telecom detinute de americani pe piata europeana., ca este intr-o faza initiala a discutiilor cu grupul american Liberty Global, patronul UPC Romania, privind posibila achizitie a anumitor active telecom detinute de americani pe piata europeana. Anuntul Vodafone a venit dupa ce Financial Times a scris ca Vodafone ar vrea sa cumpere active detinute de Liberty Global in Germania si tari din estul Europei. In Romania, Vodafone, al doilea mare operator local de comunicatii mobile, ar avea nevoie de serviciile fixe ale UPC, al doilea mare operator de comunicatii prin cablu, pentru a furniza servicii convergente fix-mobil si a concura astfel cu ceilalti mari operatori.Robert Redeleanu ii succede lui Frans-Willem de Kloet, actualul CEO UPC Polonia, care a decis sa paraseasca Liberty Global.Robert Redeleanu a fost numit Director General pentru UPC Romania in iunie 2015. Anterior, Robert Redeleanu a ocupat functia de Chief Marketing Officer pentru UPC Romania, incepand cu 2013. Robert Redeleanu si-a inceput cariera in cadrul Unilever South Central Europe si, in peste 20 de ani de activitate, a avut o cariera locala si internationala, cu experienta extinsa in operatiuni, marketing si vanzari in diferite organizatii.Mihnea Radulescu si-a inceput cariera in cadrul Liberty Global in 2013 in Romania unde, ca parte a echipei locale de management a dezvoltat si implementat o serie de proiecte strategice de succes. Din 2015, Mihnea Radulescu a fost numit Vice-presedinte responsabil pentru proiectele strategice si membru in echipa de top management a UPC in regiunea Europa Centrala si de Est.Din 2016 a preluat atributiile de coordonare ale diviziei Business-to-Business ale intregii regiuni CEE, obtinand rezultate deosebite in ansamblul rezultatelor companiei. Anterior experientei din Liberty Global, Mihnea Radulescu a facut parte din echipa Roland Berger Strategy Consultants din Romania timp de aproape sapte ani, acoperind prin proiectele derulate o arie variata de domenii, cum ar fi dezvoltarea de strategii de crestere sau integrari de companii in industrii precum telecom, bunuri de larg consum sau retail.Mihnea Radulescu are o diploma de master la Norwegian School of Management din Oslo si este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti (Relatii Economice Internationale).UPC Romania, parte a grupului american de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a majorat cu peste 6% baza totala de abonamente, depasind 2,41 milioane abonamente anul trecut, a anuntat joi al doilea mare operator de comunicatii prin cablu. Numarul total de abonati a crescut cu aproape 4% pana la 1.345.600 abonati, iar veniturile in lei au crescut cu 6,5% depasind 734,4 milioane lei, conform companiei.