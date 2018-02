[P] Gigabit Broadband: cea mai buna strategie pentru implementarea conexiunilor de mare viteza in locuinte

De curand, VIAVI Solutions a deschis un nou. Echipa formata din ingineri software competenti si creativi va livra noi solutii pentru echipamentele VIAVI cu aplicabilitate in tehnologiile GTTH si nu numai. Industria este in verva in ceea ce priveste conexiunile Gigabit-to-the-Home (GTTH). Utilizatorii isi doresc internet la viteze mai mari indiferent unde s-ar afla, iar furnizorii se afla intr-o cursa continua pentru atragerea de noi clienti si pastrarea celor existenti. Care este totusi cea mai buna strategie pentru implementarea GTTH? Asta ar presupune ca exista o singura strategie care sa rezolve problema pentru toti furnizorii. Insa o intrebare mai pertinenta - din punctul de vedere al operatorilor - este: "Care este cea mai buna strategie pentru implementarea GTTH pentru reteaua si baza mea de clienti?"Pornind de la aceasta noua intrebare, sa analizam principalele trei tehnologii pentru GTTH: DOCSIS 3.1, Fiber-to-the Home (FTTH) si Gfast pentru DSL.DOCSIS 3.1 este potrivit pentru furnizorii de servicii care au investit deja in echipamente HFC pentru cablu coaxial si care intentioneaza sa mareasca latimea de banda pentru structurile existente sau pentru zone nedezvoltate. Compatibilitatea inversa permite furnizorilor sa imbunatateasca tehnologia DOCSIS 3.1 in anumite segmente ale retelei, in functie de nevoi, dovedindu-se astfel o strategie rentabila.Uneori numarul mai mare de biti per Hz facilitat de DOCSIS 3.1 nu este suficient pentru a raspunde cerintelor de latime de banda. Din fericire, acum avem arhitecturile de acces distribuit (DAA) care adreseaza aceste probleme. Sistemele Remote PHY, Remote MAC/PHY si Remote Converged Cable Access Platform (CCAP) migreaza o mare parte din functionalitatea de hub de pe nodul optic. In acest mod se reuseste depasirea limitarilor deja traditionale.FTTH este o alegere excelenta pentru furnizorii care se extind in medii noi, unde se construieste un cartier nou de locuinte sau un bloc nou de birouri. Pentru locuinte e rentabil sa se instaleze fibra optica printr-o retea optica pasiva (PON), deoarece nu exista inca o retea implementata si sunt foarte putine obstacole fizice sau de reglementare. Pentru blocurile de birouri cablul principal pana la nod sau pana la cladire poate fi instalat inainte de realizarea constructiilor sau a drumurilor principale.Gfast a transformat categoric retelele existente pe baza de cabluri de cupru. Dintr-o tehnologie depasita, acum reprezinta unul dintre cele mai rapide si rentabile moduri de a aduce tehnologia 1Gbps in locuinte. Gfast foloseste cablurile existente de cupru cu profiluri de frecventa mai mari - de la 2MHz pana la 106MHz - pentru a obtine viteze 1Gbps atat la incarcare, cat si la descarcare.Lungimea segmentului de cupru determina acoperirea Gfast. Distantele mai mici de 250 de metri de la punctul de distributie la locuinta sunt optime pentru obtinerea vitezei 1Gbps, asigurand performante mai bune decat distantele mai mari. Prin urmare, implementarile in zone urbane dens populate sunt cele mai compatibile cu Gfast, acolo unde au loc extinderi ale spatiilor construite.Fiecare tehnologie are beneficii care o fac sa fie mai avantajoasa decat altele in anumite situatii date. Cea mai buna strategie poate include una, doua sau toate cele trei tehnologii, in functie de starea curenta a retelei, de cerintele fizice ale zonei de implementare si de cerintele de latime de banda din partea clientilor din fiecare zona."Cat priveste noul centru din Bucuresti, obiectivul nostru este de a avea contributii inovative atat la nivelul solutiilor software, cat si la nivel de sistem, alaturandu-ne astfel bogatei traditii VIAVI Solutions - compania detinand in acest moment peste 1750 de brevete de inventie la nivel mondial", a declarat Constantin Ilas, Network Enablement R&D Site Lead al VIAVI Bucuresti.Pentru o prezentare in detaliu a tehnologiilor GTTH si a strategiilor de migrare aferente, vizitati www.viavisolutions.com/gigabit-internet