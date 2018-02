Vodafone cumpara Evotracking, companie romaneasca in domeniul IoT, care detine marca EVOGPS

"Aceasta este prima achizitie integrala pe care Vodafone Romania o face pe piata locala si reflecta calitatea business-ului Evotracking. Tranzactia ne consolideaza pozitia de lider in furnizarea solutiilor IoT pe piata din Romania si ne va permite sa le oferim clientilor o gama mai variata de tehnologii si de servicii", a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone Romania.

Portofoliul companiei cuprinde peste 40 de produse de management al flotelor care permit urmarirea si monitorizarea in timp real a autovehiculelor, controlul consumului de combustibil, analiza comportamentului soferului, precum si alte solutii telematice adaptate pentru companii din orice industrie, indiferent de dimensiunea acestora.Al doilea mare operator local de comunicatii mobile ofera in prezent solutii de management al flotelor auto pentru companii de toate dimensiunile, indiferent de domeniul de activitate, folosite pentru localizare si monitorizare prin GPS a autovehiculelor. Vodafone Fleet Management este o solutie care poate fi utilizata pentru flote auto de orice marime, iar Vodafone Auto Manager, lansata recent, este prima solutie plug-and-play de pe piata romaneasca, adresata companiilor cu flote de maximum zece autovehicule.Vodafone Romania ofera din 2003 solutii IoT pentru companii din diverse industrii precum retail, auto, logistica si utilitati. Portofoliul serviciilor IoT raspunde unei game extinse de nevoi, de la cele legate de administrarea flotelor auto, la telemetrie, gestionarea de la distanta a automatelor de distributie, servicii de securitate si supraveghere a cladirilor rezidentiale si de birouri.Grupul Vodafone se numara printre liderii globali in domeniul Internet of Things, cu peste 63,9 milioane de SIM-uri de servicii IoT, iar acoperirea 4G in roaming pentru serviciile IoT include 109 tari. Prima retea Narrowband Internet of Things (NB-IoT) lansata comercial de Vodafone a fost disponibila in Spania, in ianuarie 2017, intre timp, grupul lansand NB-IoT in noua tari. In Romania, Vodafone este primul operator de telecomunicatii care a testat cu succes o solutie bazata pe tehnologia NB-IoT, pentru industria de petrol si gaze, in noiembrie 2017.