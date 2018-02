Orange Romania a obtinut venituri de peste 1,07 miliarde de euro in 2017, pe fondul cresterii utilizarii datelor mobile si a pachetelor de servicii fix-mobil

"2017 a fost un an in care procesul de digitalizare a accelerat, lucru evidentiat de consumul in crestere de date mobile si de produse conectate, atat pentru mediul rezidential cat si pentru cel business. Performanta din 2017 este rezultatul a doua constante - ofertele relevante construite impreuna cu clientii si increderea lor in calitatea serviciilor oferite prin cea mai extinsa retea 4G din Romania."Conform informatiilor companiei, "reteaua 4G acoperea la final de decembrie 93.2% din populatia tarii, adica 10026 localitati, unde 3,2 milioane clienti foloseau serviciile Orange 4G, cu aproape 50% mai multi comparativ cu finalul anului 2016. Aceasta evolutie s-a regasit si in traficul de date mobile care a crescut cu peste 80% comparativ cu T4 2016 si in cel 4G, care a crescut de 3 ori.Aceste rezultate au fost influentate si de vanzarile de telefoane performante 4G care au crescut cu 14% in ultimul trimestru din 2017 comparativ cu ultimul trimestru din 2016. Vanzarile de dispozitive conectate (smartwach-uri, bratari fitness, roboti, ceasuri pentru copii, ochelari VR, console gaming, smart TV) au crescut de 6 ori in ultimul trimestru al anului comparativ cu aceeasi perioada din 2016.Lansarea la finalul lunii septembrie 2017 a pachetelor de servicii fix-mobil cu televiziune bonus au determinat o dublare a vanzarilor de internet prin fibra optica si a serviciului de televiziune prin cablu comparativ cu trimestrul precedent.La finalul lunii decembrie, serviciul de televiziune prin cablu si satelit, Orange Home TV, numara 398.000 clienti, in crestere cu aproape 20% fata de anul trecut. Serviciile fixe in banda larga aveau peste 187.000 de abonati, in crestere cu peste 60%."Tranzactiile prin intermediul telefonului mobil au fost din ce in ce mai atractive in 2017. Astfel, numarul clientilor care au ales serviciul Orange Money a ajuns la 81.000, cu 51% mai multi la final de an comparativ cu finalul primului semestru din 2017. Clientii au ales Orange Money in special pentru a achita facturile de utilitati si pentru a efectua reincarcari PrePay.