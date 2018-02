Brandul de telefoane mobile Energizer s-a lansat pe piata romanasca. Cel mai scump model este aproape 2.000 de lei si are baterie de 5.000 mAh

Au fost lansate zece modele, in trei game, de la telefoane simple fara sistem de operare, cu preturi de 200-300 lei, pana la doua telefoane premium cu baterii de 5.000 mAh si preturi de 1.750-1.900 lei.Modelul de varf de gama, numit HARDCASE H550 S, are ecran de 5,5 inci, 3 GB RAM, 32 GB memorie interna si camera principala de 13 MP. Avand baterie mare si carcasa ultra-rezistenta la socuri si praf, telefonul cantareste 203 grame, mult peste media din piata.Modelul numit POWER MAX P600 S are ecran de 5,9 inci, 6 GB RAM, memorie interna 64 GB si baterie de 4.500 mAh.Telefoanele mobile Energizer sunt disponibile, in prezent la Flanco, eMAG, Internity, Cel.ro, Elefant.ro, PCGarage.ro, Auchan si Bayern Mobile Solution.