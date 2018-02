De ce vanzarile de smartphone-uri au scazut pentru prima oara

Datele Gartner arata ca in ultimele trei luni ale anului trecut s-au vandut 408 milioane smartphone-uri, cu 25 de milioane mai putine decat in Q4 2017. Este prima oara cand vanzarile scad de cand Gartner tine statistici, din 2004.Sunt doua motive: oameni nu prea sunt atrasi de cele mai ieftine smartphone-uri, fiindca nu sunt de calitate, iar acest lucru se simte in volumele de vanzari. In piata exista si modele de sub 50 de euro, insa cu performante reduse si rezistenta scazuta.Un alt motiv tine de faptul ca cei care isi iau telefoane premium de minim 500-600 euro aleg sa le tina tot mai mult, astfel ca producatorii si operatorii au de suferit.Per total in 2017 pe tot anul vanzarile de smartphone-uri au totalizat 1,53 miliarde unitati, cu 40 de miliiane mai multe decat in 2016. Samsung a vandut 321 de milioane de unitati, iar Apple a fost pe doi, cu 214 milioane. Huawei a avut cel mai bun an din istorie, cu pste 150 milioane de unitati. OPPO si VIVO au avut si ele an record.