Telekom Romania, despre proiectul RO-NET de 85 milioane de euro pentru informatizarea zonelor sarace: Reteaua va acoperi 662 de localitati si vrem sa fie gata in iunie/Procurorii DIICOT nu ne investigheaza pe noi

Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania Foto: Hotnews

Ce prevedea initial proiectul RO-NET si care este situatia in prezent

Ce spune acum Ovidiu Ghiman, director executiv comercial segment business la Telekom Romania, despre cum va arata reteaua Ro-Net cand va fi finalizata:

Ovidiu Ghiman Foto: AGERPRES

RO-Net - Un proiect de 85 milioane de euro, demarat in 2013 in mandatul lui Dan Nica (PSD), investigat in prezent de DIICOT

Ordonanta DIICOT Foto: Hotnews

Conducerea Telekom a tinut sa multumeasca vineri fostului Ministru al Comunicatiilor, Lucian Sova, pentru ca a sprijinit finalizarea acestui proiect, precum si noului Ministru al Comunicatiilor care continua acest demers, dar a subliniat si intarzierile aparute in receptionarea si decontarea lucrarilor care au afectat veniturile grupului de firme pe piata locala. Telekom Romania ar avea in prezent de recuperat de la Ministerul Comunicatiilor cel putin 10 milioane de euro, suma reprezentand diferenta intre ce a platit pentru crearea acestei retele si sumele incasate de la Minister."Este dificil pentru ca noi cheltuim in fiecare luna sume uriase de bani, fara sa primim imediat ceva in schimb. Finantam intregul proiect prin propriile resurse financiare de circa 4 ani si costurile sunt semnificative. Ceva am primit, dar nu cat ar fi trebuit. Suntem pe un cash negativ de cel putin 10 milioane de euro in prezent.Nu o luati ca pe o plangere, pentru ca ne plangem de mult timp. Este o problema si multumesc Domnului ca, dl Sova (n.a fostul ministru al Comunicatiilor) a inteles importanta acestui proiect si a actionat din prima zi a mandatului, iar noul ministru continua acest demers. Proiectul functioneaza, il dezvoltam in continuare, dar am pierdut aproape 2 ani. Si in toti acesti ani a trebuit sa platim, sunt banii actionarilor si sper cu tarie ca in acest an va fi finalizat, operational si vom incepe sa facem bani. Toata aceasta situatie ne-a afectat veniturile.",Potrivit contractului, Ministerul Comunicatiilor a concesionat companiilor castigatoare dreptul de utilizare a infrastructurii construite, pentru o perioada de 18 ani. In acest interval, companiile vor asigura, de asemenea operarea si mentenanta infrastucturii. Infrastuctura va ramane in proprietate publica si va fi disponibila la nivel wholesale pentru orice operator interesat sa furnizeze servicii de internet broadband pentru utilizatorii finali.Initial, proiectul RO-NET ar fi trebuit sa acopere 783 de localitati din 2.268 de localitati identificate in urma unui studiu de fezabilitate ca 'zone albe', cu esec de piata, in care operatorii nu aveau planuri sa investeasca. Proiectul trebuia sa contribuie la reducerea decalajului digital dintre zonele urban si rural, aducand internetul in banda larga mai aproape de aproximativ 130.000 de gospodarii cu circa 400.000 de locuitori, in jur de 8.500 de intreprinderi si 2.800 de institutii publice. Noua retea de distributie ar fi avut aproximativ 4843 km."Noi planuim sa finalizam proiectul Ro-Net undeva in luna iunie, pentru ca iulie - august sunt luni de vara si chiar daca in contract scrie ca putem sa ne intindem pana in luna august nu am vrea sa facem asta.Initial erau 783 de localitati, insa din cauza unor probleme diverse reteaua va avea in final maxim 662 de localitati. Difererenta este data de faptul ca, in unele localitati s-a constatat, in timp ce ne pregateam sa facem lucrari, ca acolo exista retele ale altor operatori si nu s-au mai facut. Dupa verificarile facute de ANCOM au ramas 724 de localitati, insa numai in aproximativ 700 de localitati credem ca vom obtine autorizatii. Sunt localitati unde nu credem ca vom obtine vreodata autorizatii din partea autoritatilor locale, care nu sunt de acord.Noi credem ca 662 de localitati reprezinta cifra finala. Dintre acestea, in prezent, in 447 de localitati lucrarile sunt finalizate, in 318 lucrarile sunt receptionate de ministerul Comunicatiilor si in aproximativ 200 de localitati lucrarile sunt si platite.", a spus vineriAcesta a explicat ca potrivit contractului de concesiune, dupa finalizarea retelei, aceasta devine proprietatea Ministerului Comunicatiilor, care o va da apoi in concesiune catre Telekom RomaniaOficialii Telekom au precizat ca noul Ministru al Comunicatiilor a promis ca va finaliza procedurile administrative la nivelul Ministeruluimlegate de concesiune si ca incepand cu luna martie din acest an se vor da gradual in concesiune localitatile in care lucrarile sunt finalizate si platite."Din acel moment, timp de 6 luni, noi trebuie sa asteptam sa vedem daca vin operatori care doresc sa dezvolte bucla locala (n.a conexiunile care vor permite interconectarea dintre reteaua Ro-Net si casele abonatilor pentru a fi furnizate serviciile de comunicatii). Dupa aceste 6 luni, daca niciun operator nu a dezvoltat bucla locala, suntem obligati sa o dezvoltam noi si pe toata perioada celor 18 ani sa o operam. Ne-am asumat sa o tinem in functiune.Sunt circa 200 de localitati platite, dar trebuie sa se finalizeze concesiunea dintre noi si Minister si pentru asta sunt niste acte administrative la nivelul Ministerului, am vorbit cu Ministrul si incepand din luna martie, gradual se vor da in concediune catre noi si va incepe sa curga perioada aceasta de 6 luni. De operat o vom opera din august sau septembrie. In luna septembrie ne apucam sa facem reteaua locala, daca nu isi exprima interesul un alt operator, iar serviciile efective catre utiliztori vor fi lansate spre sfarsitul anului, in trimestrul 4 din 2018.Insa, va putem spune sigur ca sunt operatori mari interesati sa dezvolte bucle locale. Eu cred ca reteua RO-NET va fi folosita din plin in toate cele 662 de localitati.",Proiectul Ro-Net a fost demarat 2013 de Dan Nica, pe atunci ministru al Comunicatiilor, care a fost recent achitat in dosarul de coruptie Microsoft II.Reteaua RO-Net este implementata in prezent, in urma castigarii unei licitatii, de catre un consortiu condus de Telekom Romania, din care a facut parte pana in aprilie 2015 si Avitech Co, una dintre firmele care ar fi controlate de Sebastian Ghita, si el urmarit penal.ca procurorii DIICOT au deschis dosar penal si efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat si delapidare, retinandu-se existenta unui grup de persoane constituite cu scopul de a prejudicia interesele Ministerului Comunicatiilor si implicit ale statului roman, se arata in Ordonanta DIICOT, obtinuta de HotNews.ro, prin care procurorii cer informatii si documente de la Ministerul Comunicatiilor referitoare la derularea proiectului RO-NET de 85 milioane de euro pentru informatizarea zonelor sarace.