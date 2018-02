Samsung Galaxy S9 costa de la 3.900 lei

Display: 5.8-inci Quad HD + Curved Super AMOLED, 18.5:9, (570ppi)Dimensiuni: 147.7mm x 68.7mm x 8.5mm, 163gChipset: Exynos 9810 OctaCPU: Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55)Camera: Principala: Super Speed Dual Pixel 12MP AF senzor cu OIS (F1.5/F2.4)Frontala: 8MP AF (F1.7)Memorie: 4 GB RAM. Stocare 64/128/256 GB, extensibila cu card Micro SD pana la 400 GB.Baterie: 3.000 mAhSpecificatii Galaxy S9+Display: 6.2-inci Quad HD + Curved Super AMOLED, 18.5:9 (529ppi)Dimensiuni: 158.1mm x 73.8mm x 8.5mm, 189gChipset: Exynos 9810 OctaCPU: Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55)Camera: Principala: Dual Camera cu Dual OISWide-angle: Super Speed Dual Pixel 12MP AF senzor (F1.5/F2.4)Telephoto: 12MP AF sensor (F2.4)Frontala: 8MP AF (F1.7)Memorie: 8 GB RAM. Stocare 64/128/256 GB, extensibila cu card Micro SD pana la 400 GB.Baterie: 3.500 mAhSenzori:Iris sensor, Pressure sensor, Accelerometer, Barometer, Fingerprint sensor, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, HR sensor, Proximity sensor, RGB Light sensorGalaxy S9 si S9+ vor fi disponibile incepand cu data de 16 martie 2018 in anumite piete.In Romania, Samsung Galaxy S9 si S9+ sunt disponibile pentru precomanda la partenerii selectati, incepand cu data de 25 februarie 2018, in trei culori: negru, albastru si violet - cu denumirile comerciale Midnight Black, Coral Blue si Lilac Purple.Ca si in alti ani, Quickmobile a anuntat preturile "la liber": 3.899 lei pentru Galaxy S9 si 4.399 lei pentru S9+.Samsung insista foarte mult pe camera la S9, spunand ca este cea mai avansata de pana acum, Integrand o noua lentila cu diafragma duala.Camera dispune de functia Super Slow-mo care capteaza 960 de cadre pe secunda. Galaxy S9 si S9+ ofera, de asemenea, functia automata Motion Detection, o caracteristica inteligenta care odata ce detecteaza miscarea din cadru, incepe sa inregistreze automat - iar utilizatorii trebuie doar sa seteze cadrul. Dupa captarea videoclipului Super Slow-mo, utilizatorii pot selecta muzica de fundal din 35 de optiuni diferite sau pot adauga o melodie din playlist-ul favorit. De asemenea, utilizatorii pot crea, edita si partaja fisiere GIF cu o simpla apasare, in trei stiluri jucause de derulare, pentru a viziona actiunea din nou.Camera Low Light: . De multe ori fotografiile sunt realizate in conditii de luminozitate neavantajoasa, iar majoritatea camerelor de pe dispozitivele smartphone au o diafragma fixa, care nu se poate adapta mediilor cu luminozitate puternica sau scazuta, rezultatele fiind imagini neclare, cu granulatie. Similar cu modul in care pupila se dilata si se contracta, diafragma duala Samsung (F1.5 - F2.4) capteaza in mod automat mai multa lumina cand este intunecat si mai putina lumina cand mediul este prea luminos, realizand astfel fotografii clare in orice conditii.AR Emoji foloseste un algoritm de invatare al datelor, care analizeaza o imagine 2D a utilizatorului si preia peste 100 de caracteristici faciale pentru a crea un model 3D care sa reflecte si sa imite expresii precum clipitul si miscari ale capului, oferind o personalizare unica.