Programul C4I al Ministerului Apararii: Directorul general al CSR, Sergiu Anton, confirma existenta unui acord exclusiv de colaborare cu firma americana Circinus

"Am fost recent intervievat de un reporter HotNews.ro, care a pus intrebari legate de relatia dintre CSR si Circinus. La acel moment, din cauza clauzelor de confidentialitate, nu aveam libertatea de a discuta existenta ori alte detalii ale acordului de colaborare fara a ma consulta cu Circinus. Pot sa declar acum ca avem un acord exclusiv de colaborare, la care s-a aderat in vara anului 2017, parteneriat ce vizeaza Programul C4I al Fortelor militare terestre ale Romaniei.",Amintim faptul ca in data de 1 februarie 2018, la sediul Ministerului Economiei, a fost semnat un acord intre reprezentantii Romarm si oficialii firmei americane Circinus, eveniment la care au participat ministrul Economiei, Danut Andrusca, ministrul Apararii, Mihai Fifor si ambasadorul american Hans Klemm.Contactati de HotNews.ro, oficialii Ministerului Economiei nu au oferit mai multe detalii despre acord. Oficialii Romarm au transmis luni, 26 februarie, catre HotNews.ro ca "documentul indicat are in continut date si informatii la care face referire articolul 12 (1) lit c) din legea 544/2001.".De cealalta parte, firma americana Circinus a explicat, intr-un punct de vedere transmis saptamana trecuta catre HotNews.ro, ca intelegerea semnata cu Romarm nu este un contract, ci un acord de parteneriat, pentru care au fost intrunite toate obligatiile legale.Circinus a mai precizat ca "are acorduri exclusive cu urmatoarele companii internationale de varf:- Systematic: o mare companie internationala de IT, ale carei solutii au fost preferate de catre Fortele Terestre Romane si folosite in brigazi NATO multianuale, iar recent de catre Centrul de Comanda al Misiunilor Armatei SUA;- Rockwell Collins: lider global in comunicatii si solutii de inalta integritate pentru clienti comerciali si militari din intreaga lume;Circinus are acorduri exclusive cu urmatoarele companii cu expertiza in domeniile de profil:- Centrul Pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL, furnizor de varf specializat in echipamente de telecomunicatii, furnizor de sisteme si servicii integrate;- Institutul National pentru Cercetare si Dezvoltare in Informatica;- Q-East si Digital Data Services, companii IT de varf;- Romarm, precum si Electromecanica;- Quality Business Solutions.Efectul combinat al acordurilor de formare a acestor echipe este de a oferi o solutie C4I moderna ce raspunde cererilor campului de lupta modern, pentru Romania si pentru partenerii sai NATO. Aceste parteneriate vor crea locuri de munca in Romania si vor contribui cu venituri fiscale substantiale la bugetul roman".