Cat au crescut salariile conducerii Postei pentru a compensa scaderile generate de trecerea contributiilor de la angajator la angajat: Salariul brut fix lunar al directorului general a crescut de la 13.620 lei la 16.344 lei/Bonusul anual poate ajunge pana la 196.128 lei

"Remuneratiile brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal."

"Am luat decizia de a veni in sprijinul angajatilor nostri. Ii asigur, pe aceasta cale ca, incepand de anul viitor, veniturile lor nete nu vor fi atinse de niciun fel de scadere", a declarat atunci Elena Petrascu, director general interimar al Postei Romane.

"Art. 1:a) - se aproba, conform prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 coroborat cu art. 37 din OUG nr. 109/2011, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii, in sensulcu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018; (..)e) se aproba recalcularea nivelului remuneratiei Directorului General/Directorului General provizoriu al CNPR (remuneratie fixxa, remuneratie variabila), conform prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 coroborat cu art. 37 si 38 din OUG nr. 109/2011, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii, in sensul majorarii limitelor remuneratiei actuale, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018, dupa cum urmeaza:(16.344 x 3 indemnizatii x 4 trimestre), reprezentand suma de 196.128 lei(16.344 lei x 12 indemnizatii), reprezentand suma de 196.128 lei."a fost publicata in luna noiembrie a anului trecut in Monitorul Oficial, aducand modificari fiscale majore.Amintim faptul ca Posta Romana a anuntat in data de 15 noiembrie 2017 faptul ca "cei peste 25.000 de salariati nu vor fi afectati de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2018."Elena Petrascu, director general interimar al Postei Romane, si-a inaintat joi, 15 februarie, demisia de la conducerea operatorului national postal, potrivit unui anunt al companiei.Contactati de HotNews.ro pentru a afla motivele demisiei, reprezentanti ai Postei au declarat ca aceasta a fost numita in cursul acestei zile secretar general la Ministerul Transporturilor, condus de Lucian Sova, cel care a condus anterior Ministerul Comunicatiilor si care a si numit-o pe Elena Petrascu la conducerea Postei Romane.ca "avand in vedere renuntarea doamnei Elena Petrascu la mandatul de director general al Companiei Nationale Posta Romana S. A, incepand cu data de 15 februarie 2018, va informam ca atributiile acesteia vor fi preluate de directorul general adjunct al operatorului national de servicii postale si curierat, domnulAceasta decizie a fost luata prin votul membrilor Consiliului de Administratie al companiei."Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.