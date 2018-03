Cat au crescut salariile conducerii SNR pentru a compensa scaderile generate de trecerea contributiilor de la angajator la angajat: Salariul brut al directorului general a crescut de la 11.000 lei la 13.300 lei

Cresteri salariale la SNR Foto: Captura Monitorul Oficial

Art. 2 - Se aproba majorarea limitei remuneratiei Directorului General de la 11.000 lei brut (remuneratia actuala) la 13.300 lei brut, ca urmare a recalcularii si punerii in acord cu noile contributii sociale obligatorii conform OUG nr. 79/2017, cu aplicabilitate de la data de 01.01.2018", se arata in decizia publicata in data de 22 februarie 2018 in Monitorul Oficial.

Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 care a modificat Codul Fiscal a fost adoptata in luna noiembrie a anului trecut de Guvernul Mihai Tudose si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018. Una dintre schimbari a fost transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, care duce la scaderea salariului net daca angajatorul nu majoreaza cu circa 20% salariul brut, potrivit consultantilor fiscali.Pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, in luna decembrie a anului trecut , Guvernul a hotarat majorarea salariului brut cu 25% de la 1 ianuarie 2018.La Posta Romana, salariul fix/brut lunar pe care il incaseaza directorul general, incepand cu 1 ianuarie 2018, a crescut de la 13.620 lei la 16.344 lei, bonusul trimestrial poate ajunge la 49.032 lei, iar bonusul anual la valoarea de 196.128 lei, potrivit unei decizii luate in data de 25 ianuarie 2018 de actionarii operatorului postal si publicata miercuri, 28 februarie 2018 in Monitorul Oficial. Decizia, care vizeaza si majorarea remuneratiilor administratorilor Postei, a fost luata pentru compensa reducerile de venituri generate de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2018.