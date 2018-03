UPDATE3 Probleme tehnice la nivel national, luni, in reteaua mobila a Telekom Romania: Multi clienti nu au putut accesa serviciile de voce si date mobile

UPDATE (16:52) Oficialii Telekom Romania pentru HotNews.ro: "La acest moment exista probleme tehnice in reteaua mobila, care afecteaza multi clienti la nivel national. Acestia pot experimenta dificultati in efectuarea apelurilor si a traficului de date mobile. Echipele noastre tehnice lucreaza la remedierea acestor disfunctionalitati in cel mai scurt timp posibil. Ne cerem scuze pentru neplacerile create si ii asiguram pe clientii nostri ca depunem toate eforturile in vederea restabilirii serviciilor la parametrii normali. Analizam in paralel impactul acestor probleme si vom reveni in cursul zilei de maine cu informatii suplimentare."

UPDATE2 (19:30) Telekom Romania a anuntat ca "la acest moment a remediat in proportie de 80% problemele tehnice aparute in reteaua mobila, in cursul zilei de astazi, care au afectat clientii la nivel national. Estimam ca problemele vor fi remediate in totalitate in aceasta seara. Ne cerem scuze pentru neplacerile create si va asiguram ca depunem toate eforturile in vederea restabilirii serviciilor la parametrii normali."

UPDATE3 (21:23) Telekom Romania a anuntat ca "serviciile de voce au fost complet restabilite, iar cele de date sunt in mare parte restabilite. La aceasta ora, toti clientii Telekom au acces la serviciile noastre mobile."

Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro, arata datele publicate joi, 22 februarie, de grupul german Deutsche Telekom. Anul trecut,, in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom a ajuns la 1,86 milioane de utilizatori de telefonie fixa (in scadere cu 5,3%) si 1,18 milioane de utilizatori de internet broadband (in scadere cu 1%).Telekom Romania Mobile Communications (n.a fostul Cosmote) nu este singura mare retea de comunicatii mobile care a devenit indisponibila ore in sir in urma unor probleme tehnice., liderul pietei de telefonie mobila, a determinat aparitia unor disfunctionalitati ale serviciului de date mobile afectand o parte din clientii companiei, in special din zona de sud a tarii, problemele fiind remediate dupa 1 ora si 20 de minute.al doilea mare operator de telefonie mobila, a picat pentru cateva ore in Bucuresti si in judetul Dambovita.