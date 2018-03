Arbitrul telecom promite ca va analiza cu "celeritate" problemele tehnice care au afectat reteaua mobila a Telekom

"Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a solicitat si a primit o notificare de la Telekom Romania Mobile Communications cu privire la incidentul cu impact semnificativ care a afectat reteaua operatorului pe parcursul zilei de ieri si asteapta informatii si documente suplimentare pentru a analiza situatia si a aplica eventuale masuri", a anuntat ANCOM, intr-un comunicat postat pe site -ul sau.Potrivit ANCOM, "incidentele care afecteaza un numar mai mare de 5.000 de conexiuni, timp de cel putin 60 de minute sunt incidente cu impact semnificativ care pot afecta sau ameninta, direct sau indirect, securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice la nivel national sau european".Datele preliminare ale ANCOM arata ca in anul 2017 s-au produs peste 300 de incidente cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, afectand in total aproximativ 10 milioane de conexiuni.Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro, arata datele publicate joi, 22 februarie, de grupul german Deutsche Telekom. Anul trecut,, in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom a ajuns la 1,86 milioane de utilizatori de telefonie fixa (in scadere cu 5,3%) si 1,18 milioane de utilizatori de internet broadband (in scadere cu 1%).Telekom Romania Mobile Communications (n.a fostul Cosmote) nu este singura mare retea de comunicatii mobile care a devenit indisponibila ore in sir in urma unor probleme tehnice.