Orange ofera viteze 4G+ de pana la 500Mbps in 95 de orase

Viteze mobile de pana la 500Mbps sunt accesibile in reteaua 4G+ a Orange in 95 de orase din Romania, incepand de astazi, potrivit unui comunicat al companiei. Aceasta arata ca, in cateva locatii, pot fi testate si viteze mobile de pana la 900Mbps.Orange anunta ca in zonele cu acoperire 4G, in care viteza maxima era de pana la 150Mbps, aceasta va creste pana la 200Mbs, iar in zonele cu acoperire 4G+, cu viteze de pana la 375Mbps, viteza de download poate ajunge la 500Mbps.Vitezele de pana la 900Mbps pot fi testate, prin terminale compatibile, in smart shop-urile operatorului din Bucuresti (Europe House), Iasi si Cluj-Napoca si la Impact Hub Bucuresti.