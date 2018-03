Masuri pentru exercitarea in conditii optime de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE: Sapte posturi contractuale, temporare, vor fi create la Ministerul Comunicatiilor

Ce se mentioneaza in Nota de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern:

"La 1 ianuarie 2019, Romania va prelua, pentru o perioada de sase luni, responsabilitatea exercitarii Presedintiei uneia dintre cele mai importante institutii ale Uniunii Europene Consiliul de Ministri.Pregatirea si derularea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene 2019 (denumita in continuare Presedintie) reprezinta o prioritate a Programului de Guvernare 2017-2020.Aceasta este o obligatie ce decurge din calitatea Romaniei de stat membru UE si presupune un efort exceptional in directia consolidarii unei viziuni nationale cu privire la viitorul Uniunii Europene si cresterii capacitatii administrative necesare exercitarii acestui mandat. Prin urmare, pregatirea si derularea acestui mandat reprezinta o prioritate nationala. In exercitarea mandatului Presedintiei Consiliului UE, Romaniei va fi responsabila de avansarea negocierilor Consiliului UE in ceea ce priveste legislatia UE, de asigurarea continuitatii agendei UE si de buna cooperare dintre statele membre si institutiile europene.Totodata, Romania va avea posibilitatea de a-si imprima viziunea nationala asupra dezbaterilor strategice privind viitorul proiectului european, de a contribui in mod direct la procesul de consolidare a acestuia si de a promova pe agenda europeana unele dosare pe care tara noastra le considera importante. Organizarea Presedintiei va necesita un efort intens la nivelul administratiei publice, in special al administratiei publice centrale.Pentru pregatirea corespunzatoare si exercitarea in conditii optime de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a responsabilitatilor ce ii revin in perioada preluarii de catre Romania a Presedintiei, este nevoie de o buna planificare si coordonare a resurselor umane si materiale.Indeplinirea activitatilor care apartin domeniilor de responsabilitate ale Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale trebuie asigurata de un aparat administrativ performant si capabil sa raspunda modului de functionare a Consiliului UE. Acest fapt impune consolidarea cantitativa si calitativa din punctul de vedere al resurselor umane, respectiv identificarea, recrutarea si perfectionarea specialistilor care vor fi implicati in pregatirea si exercitarea Presedintiei."