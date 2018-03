Topul vitezelor de internet in 2017: Romanii au avut acces la viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil

Evolutia vitezelor medii de download si upload

Testele efectuate pe www.netograf.ro arata ca in semestrul II 2017 utilizatorii romani au experimentat viteze de download date internet fix in crestere cu 5,5% la nivel national si viteze de download date internet mobil mai mari cu 4,3%, fata de semestrul I 2017.Tendinta de crestere se observa si in ceea ce priveste viteza medie de upload pentru serviciile mobile, de la 8,60 Mbps in primul semestru al anului trecut la 9,49 Mbps (+10%) in cel de-al doilea semestru. Viteza medie de upload pentru serviciile fixe ramane aproximativ constanta la 92,77 Mbps.ANCOM realizeaza, prin intermediul aplicatiei Netograf.ro, statistici semestriale si anuale privind calitatea serviciului de acces la internet fix si mobil din Romania, printre care si vitezele medii de descarcare a datelor, asa cum au fost acestea experimentate de fiecare utilizator care a efectuat masuratori prin intermediul aplicatiei, separate in functie de operator.Statisticile au fost generate de Netograf.ro pe baza unui numar de peste 273.000 de teste efectuate de utilizatori in anul 2017, care au fost validate si utilizate in procesul de generare a statisticilor. Dintre acestea, peste 138.000 de teste au fost efectuate pe parcursul celui de-al doilea semestru. Netograf.ro testeaza calitatea conexiunii intre echipamentul terminal al utilizatorului final si un server de test conectat la nodurile nationale publice de tip internet interexchange.Netograf.ro este usor de utilizat si ofera rezultate imediate si corecte. Este suficient ca utilizatorii sa selecteze din aplicatie tipul de oferta de care beneficiaza si sa aleaga modalitatea de acces, wireless sau fir in cazul internetului fix si indoor sau outdoor pentru internetul mobil. Un test dureaza aproximativ 30 de secunde, iar rezultatele obtinute pot fi analizate si comparate in contextul statisticilor publicate semestrial si anual.Netograf.ro este aplicatia de monitorizare si evaluare a calitatii serviciului de acces la internet, dezvoltata de ANCOM pentru a le oferi utilizatorilor din Romania un instrument independent (nu depinde de serverele puse la dispozitie de furnizori si/sau de amplasarea acestora), obiectiv (prezinta calitatea serviciului de acces la internet asa cum este ea experimentata de utilizatori, aceasta masurandu-se in raport cu un punct unic pentru toti utilizatorii de servicii de acces la internet din Romania) si gratuit.