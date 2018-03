Comisia Europeana atentioneaza asupra progreselor lente in digitalizarea serviciilor publice din Romania: Exista o lipsa de coordonare atat in cadrul Guvernului, cat si intre Guvern si mediul IT

" Gradul de digitalizare a economiei ramane la un nivel foarte scazut. In pofida celei mai mari rate de penetrare a conexiunilor in banda larga de foarte mare viteza din UE, acoperirea benzii largi (fixa si 4G) si digitalizarea sectorului public si al celui privat se mentin la un nivel redus, mai ales in zonele rurale. Numarul specialistilor TIC din economie este in crestere, insa competentele digitale ale populatiei in ansamblu sunt printre cele mai reduse din UE. Acest lucru limiteaza, la randul sau, mobilitatea fortei de munca.

Guvernul ia masuri pentru imbunatatirea rezultatelor in materie de competente digitale in scoli. Din 2017, se introduc cursuri de programare si de tehnologie incepand cu clasa a cincea (respectiv primul an al invatamantului secundar inferior). Astfel se completeaza cursurile care se predau deja in liceu. De asemenea, s-au luat masuri pentru a se asigura ca exista suficiente cadre didactice care au o formare corespunzatoare in domeniul digital. Necorelarea competentelor este, de asemenea, rezultatul unui decalaj important la nivel universitar. Desi numarul studentilor care urmeaza cursuri de stiinte, tehnologie, inginerie, matematica s-a dublat in ultimii ani, numarul cadrelor didactice a ramas acelasi.

Progresele inregistrate in punerea in aplicare a Agendei digitale sunt foarte limitate. Exista o lipsa de coordonare atat in cadrul guvernului, intre institutiile care pun in aplicare Agenda digitala, cat si intre guvern si asociatiile, initiativele si partile interesate din mediul IT. Acest lucru duce la politici digitale nationale slabe si la lipsa unui numitor comun si a unei directii in ceea ce priveste digitalizarea. Investitiile cofinantate de UE in serviciile electronice publice care abordeaza principalele evenimente din viata (precum nasterea, casatoria, decesul) sunt in curs de elaborare, dar progresele sunt lente. Pregatirea proiectelor privind in special e-educatia (100 de milioane EUR), e-sanatatea (30 de milioane EUR) si e-incluziunea (25 de milioane EUR) a fost amanata.", se arata in raportul Comisiei Europene.

De mentionat faptul ca Ministerul Comunicatiilor si cel al Educatiei au lansat recent in dezbatere un ghid al solicitantului pentru accesarea unor fonduri nerambursabile in valoare de peste 100 de milioane de euro pentru implementarea a trei proiecte IT in sectorul educatiei: un campus Wi-Fi in scolile de nivel gimnazial, o biblioteca scolara virtuala si un sistem IT de management al scolaritatii, dupa cum HotNews.ro a relatat la inceputul acestei luni. Solicitant eligibil este in special Ministerul Educatiei care, dupa aprobarea cererii de finantare, va lansa licitatii publice pentru implementarea acestor proiecte.