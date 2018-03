A aparut prima aplicatie gratuita de invatare a limbajului semnelor din Romania. Cum poti sa o folosesti

"Eu stiu deja limbajul mimico-gestual si, chiar daca il folosesc in fiecare zi, aplicatia mi-a imbogatit vocabularul cu mai multe cuvinte si expresii noi. Ma bucur ca sunt si oameni care pot sa auda si sa vorbeasca, dar totusi vor sa invete limba noastra si sa ne inteleaga mai bine, atunci cand incercam sa comunicam cu ei.", declara Sara Rebeca Sabau, una dintre persoanele cu deficiente de auz care a utilizat deja aplicatia, citata in comunicatul de presa transmis miercuri de cele doua organizatii.

Descarca aici aplicatia pentru sistemele de operare Android , direct din Google Play Store.

pentru , direct din Google Play Store. Descarca aici aplicatia pentru sistemele de operare iOS, direct din App Store.

In Romania sunt 23.000 adulti si 2.000 de copii cu deficiente de auz, insa aplicatia poate fi folosita de catre oricine este interesat sa invete limbajul semnelor, se mentioneaza in comunicat.Utilizarea aplicatiei a fost promovata in 10 institutii si scoli speciale din Cluj Napoca, Bucuresti, Timisoara, Iasi, Alba Iulia, Craiova, Buzau si Vicovu de Sus, judetul Suceava si, pentru a putea fi folosita in mod curent in activitatile scolare si extrascolare, institutiile au fost dotate cu 54 tablete care vin in sprijinul celor peste 400 de persoane cu deficiente, voluntari si cadre didactice.Proiectul a costat 218.715 lei, 85% din finantare fiind asigurata de Fundatia Orange.