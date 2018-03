​EXCLUSIV Amenda de 130.000 de lei pentru Vodafone si de 50.000 de lei pentru Orange pentru nereguli la furnizarea serviciilor de roaming

"O amenda in valoare de 200.000 lei aplicata societatii TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la portabilitatea numerelor;

"Investigatiile au relevat ca doi operatori, Orange si Vodafone, au aplicat utilizatorilor o politica de utilizare rezonabila, fara ca aceasta sa fi fost introdusa in contractele incheiate cu utilizatorii pe baza de abonament, respectiv, in Termenii si conditiile generale de utilizare in cazul posesorilor de cartele preplatite.

Astfel, ANCOM a aplicat operatorilor Orange si Vodafone cate o amenda in valoare de 50.000 de lei pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabila in contractele incheiate cu utilizatorii de servicii de telefonie mobila pe baza de abonamente. Vodafone a mai fost sanctionat cu o amenda in valoare de 50.000 de lei pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabila in Termenii si conditiile generale de utilizare a cartelelor preplatite.

Autoritatea mai explica faptul ca multe dintre sesizarile primite au venit din partea utilizatorilor de cartele preplatite, astfel ca a derulat o investigatie privind modul in care acestia au fost informati despre modificarea conditiilor in care Vodafone furnizeaza serviciul de roaming in Spatiul Economic European (SEE), dupa intrarea in vigoare a regulamentului european Roam like at home. Rezultatul investigatiei a aratat ca Vodafone a modificat conditiile in care utilizatorii de cartele preplatite pot beneficia de serviciul de roaming, lansand pe piata oferte noi, cu sau fara acces la acest serviciu, insa fara a-i informa in mod corect si complet pe acestia cu privire la faptul ca utilizarea/activarea serviciului de roaming este conditionata, dupa data de 15 iunie 2017, de achizitionarea unor anumite optiuni sau de dezactivarea optiunii nationale.

Mai exact, Vodafone nu a notificat utilizatorii ca a modificat, in fapt, nu doar caracteristicile planului tarifar (extraoptiuni) de care beneficiau anterior intrarii in vigoare a regulamentului, ci si clauzele contractuale (respectiv Termenii si conditiile generale de utilizare a serviciilor preplatite) referitoare la conditiile in care este furnizat serviciul de roaming. Astfel, operatorul nu a informat utilizatorii despre faptul ca acest serviciu va putea fi utilizat doar in conditiile achizitionarii unei optiuni care ofera acces la serviciul de roaming si nici despre faptul ca acesta nu poate fi folosit daca abonatul are activa o optiune care ofera beneficii exclusiv nationale.

Neregulile constatate au fost sanctionate cu amenda in valoare de 30.000 de lei, operatorul remediind problemele identificate inainte de termenul acordat de 90 de zile."

Arbitrul telecom a anuntat marti ca pe piata comunicatiilor electronice a aplicat anul trecut 73 de amenzi, in cuantum de 749.500 de lei, cea mai mare amenda de 200.000 de lei fiind aplicata catre Telekom Romania Mobile Communications pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la portabilitatea numerelor.Contactati in aceeasi zi de HotNews.ro pentru a preciza care au fost cele mai mari amenzi aplicate de ANCOM in urma controalelor efectuate de la inceputul anului 2017 si pana in prezent, oficialii autoritatii au transmis joi urmatoarele informatii:, in careArbitrul telecom (ANCOM) a anuntat luna trecuta ca a primit si solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicati electronice si servicii postale, in crestere cu aproape 25% fata de anul 2016, relatia contractuala cu furnizorul de comunicatii fiind principala nemultumire. Potrivit ANCOM, reclamatiile s-au referit la serviciile Vodafone (21%), Telekom Mobile (fostul Cosmote - 19%), Telekom Communications (fostul Romtelecom - 15%), RCS&RDS (14%) si Orange (12%). 8% dintre sesizari au vizat probleme cu aplicarea noilor prevederi UE privind roamingul (Roam like at home) , iarale carei rezultate ar putea fi anuntate la sfarsitul acestei luni., minutele, SMS-urile si datele consumate in roaming in interiorul Uniunii Europene (UE) si tarilor din Spatiul Economic European (SEE) se vor scadea din resursele nationale incluse, iar dupa epuizarea acestora, consumul va fi tarifat la fel ca in Romania, in afara propriei retele, dar in limitele unei utilizari rezonabile, a anuntat luni autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM). Intr-un clip video, arbitrul telecom prezinta ce suprataxe pot fi aplicate daca se depaseste limita rezonabila de consum si spune ca pot exista chiar furnizori care sa nu-si permita sa sustina comercial sistemul de tarifare 'roam like at home' si sa fie autorizati sa perceapa clientilor o suprataxa peste tarifele nationale.