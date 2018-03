​VIDEO Ce priorități IT are CNAS pentru acest an: Extinderea Dosarului Electronic de Sănătate și informatizarea certificatelor de concediu medical şi a biletelor de trimitere

"Pentru un alt proiect informatic, Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI (OSHIG), care va permite trecerea de la schimbul de informaţii şi documente prin poştă la cel exclusiv electronic cu instituţiile omoloage CNAS din alte state UE, instituţia a obţinut deja finanţare europeană de aproape 1 milion euro.", se arata in comunicatul CNAS.

Cum se constituie Dosarul de Sănătate Electronic (DES) al unui pacient?

Cum se autentifică pacientul în Portalul DES?

Cu card de sănătate – această modalitate de autentificare este accesibilă pacienților care au în posesie cardul de sănătate și au acces la un cititor de carduri; pacientul va selecta opțiunea Autentificare cu card de sănătate, va introduce cardul de sănătate în cititor, iar apoi codul PIN aferent cardului.

– această modalitate de autentificare este accesibilă pacienților care au în posesie cardul de sănătate și au acces la un cititor de carduri; pacientul va selecta opțiunea Autentificare cu card de sănătate, va introduce cardul de sănătate în cititor, iar apoi codul PIN aferent cardului. Cu CNP sau CID și matrice de securitate - această modalitate alternativă de autentificare se poate folosi doar după constituirea dosarului de sănătate de către un medic și înmânarea matricei de securitate către pacient. Se va introduce în portalul DES CNP-ul sau codul CID și se va acționa butonul. În pagina nou deschisă, se va introduce codul de 3 caractere de pe poziția cerută de portal din matricea de securitate, precum și parola personală aleasă la momentul înregistrării contului. La prima autentificare în portal a unui pacient, acesta va fi îndrumat să își definească o parolă.



Dosarul electronic de sănătate conține informații medicale relevante privind starea de sănătate a pacientului, informații care au ca obiectiv sprijinirea medicului în activitatea sa de îngrijire a pacientului.Sistemul a costat aproximativ 18,5 milioane de euro fara TVA (81.62% fonduri nerambursabile din FEDR, iar restul cofinanțare de la bugetul de stat) și fost implementat de firmele SC UTI Systems SA, având ca susținător NESS A.T. LTD și subcontractanți KAPSCH SRL și SC SYSCO SRL.Momentan, cine vrea sa acceseze acest sistem este atentionat cu mesajul, semn ca certificatul de securitate al site-ului nu este actualizat.Contactati de HotNews.ro, oficialii CNAS au precizat ca 'acest anunt va disparea in cateva zile, cand vor fi actualizate certificatele de securitate ale serverelor'.CNAS are pe site-ul propriu o secțiune specială în care explică modul în care pacienții și medicii pot folosi acest instrument informatic.Dosarul de sănătate pentru un pacient se constituie la prima trimitere a unui document medical de către un medic în sistemul DES.Practic, la transmiterea unui prim document medical, se verifică dacă pentru CNP-ul acelui pacient există deja generat un dosar de sănătate. Dacă nu există, se vor interoga bazele de date SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) și SIPE (Sistemul Informatic Prescripția Electronică) pentru CNP-ul respectiv, se vor extrage date istorice iar datele din dosar vor fi consolidate pe baza acestor informații și a celor cuprinse în documentul medical transmis de medic.Interogarea pentru date istorice se produce numai la crearea dosarului, urmând ca acesta să fie apoi alimentat cu date prin transmiterea de documente medicale.Dosarul de sănătate se constituie și atunci când pacientul solicită matricea de securitate (pentru acces) de la medic iar medicul o generează, o imprimă și o înmânează pacientului.Pentru mai multe detalii citiți secțiunea Întrebări fecvente pacienți de pe site-ul CNAS.