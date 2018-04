De ce nu mai poate fi accesat portalul de 12 milioane de euro e-România: Ministerul Comunicațiilor susține că este performant, dar neinteresant pentru cetățeni și autorități

"Nu a fost schimbată adresa web a portalului, însă explorăm în momentul de față posibilitatea utilizării și extinderii capabilității acestuia, inclusiv pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii uniri, motiv pentru care nu putem aprecia cu exactitate data la care platforma e-România va permite din nou accesarea din exterior, fiind în momentul de față funcțională doar la nivel local.", a precizat pentru HotNews.ro Ministerul Comunicațiilor, condus de PSD-istul Petru Bogdan Cojocaru.

"Portalul e-România este un instrument important întrucât acesta poate oferi informații actualizate despre toate unitățile administrativ-teritoariale din România și stadiul unor proiecte legislative actuale. Principalul avantaj al acestei platforme constă în menținerea securității datelor, susținând astfel noile reglementări privind GDPR care vor intra în vigoare începând cu luna mai a anului 2018.

Având în vedere complexitatea unui astfel de proiect, menționăm faptul că portalul este unul performant însă, în același timp, nu este utilizat la capacitatea lui maximă din cauza lipsei de interes a cetățenilor și autorităților locale. Acesta este motivul pentru care ministerul se preocupă pe de o parte să actualizeze o serie de funcționalități în concordanță cu nevoile actuale ale cetățenilor și, pe de altă parte, să stârnească interesul acestora în așa fel încât să existe un engagement cât mai vizibil și productiv în viitor, fără costuri suplimentare în acest sens.", se mai arată în răspunsul transmis HotNews.ro de către biroul de presă al Ministerului Comunicațiilor.

"Portalul nu poate fi accesat momentan din cauza unor disfuncționalități de ordin tehnic care sunt în curs de remediere. În ultimii ani nu au fost alocate de la bugetul de stat sume pentru mentenanța acestui portal, aceasta realizandu-se cu resurse umane proprii MCSI. Precizăm totodata ca MCSI are în intenție operaționalizarea portalului în vederea promovării activităților care vor avea loc cu ocazia Centenarului Marii Uniri, operațiuni care vor genera, în urmatoarea perioadă, disfuncționalități în accesarea portalului. Costul energiei electrice pentru functionarea portalului eRomania, amplasat la Societatea Nationala de Radiocomunicatii, este de 11900lei/luna.", a transmis atunci Ministerul, condus de PSD-istul Lucian Șova.



Lansarea eRomania Foto: AGERPRES

care ar fi trebuit să ofere informatii actualizate despre toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania (3.188 de localitati) sau stadiul unor proiecte legislative?pe care s-au cheltuit atâtea milioane de euro și în luna noiembrie 2017, când la conducerea Ministerului Comunicațiilor se afla Lucian Șova (PSD).a fost dezvoltat de, condusa de Gabriel Marin, in baza unui contract incheiat in anul 2010, cand la conducerea Ministerului Comunicatiilor era Gabriel Sandu (PDL), condamnat in prezent la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul Microsoft.

Dupa ani de intarzieri, portalul eRomania, care ar fi trebuit sa ofere informatii actualizate despre toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania (3.188 de localitati) sau stadiul unor proiecte legislative, a devenit accesibil online in primavara anului 2014 si a inghetat la acel stadiu, fiind plin de informatii neactualizate.



Procurorii DNA au adus in luna februarie 2015 noi capete de acuzare la adresa lui Dorin Cocos si a Elenei Udrea sustinand ca acestia au facut presiuni pentru a cere 3 milioane de euro ca sa deblocheze platile in contractul e-Romania.



Pentru detalii privind acuzatiile aduse de procurori Elenei Udrea si lui Dorin Cocos dar si pentru istoricul proiectului eRomania in mandatele a 5 ministri ai comunicatiilor: Gabriel Sandu, Valerian Vreme, Razvan Mustatea, Dan Nica si Razvan Cotovelea, citeste si:





Fostul Ministru al Comunicatiilor, Marius Bostan, a incercat revitalizarea portalului eRomania



HotNews.ro a scris de asemenea in primavara anului trecut ca in pofida faptului ca este prea putin folosit si fara informatii actualizate, statul continua sa aiba costuri cu portalul eRomania. Marius Bostan, fostul Ministru al Comunicatiilor, in Guvernul Ciolos, a declarat atunci ca vrea sa revitalizeze acest portal si sa foloseasca resursele pe care s-au cheltuit milioane de euro.