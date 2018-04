Surse FT: Discuțiile privind achiziția de către Vodafone a rețelelor Liberty Global din Germania și Europa de Est ar fi în faza finală/Tranzacția ar putea atinge 16,5 miliarde de euro

Pentru detalii citește și: Vodafone confirma ca discuta cu Liberty Global, patronul UPC Romania, posibila achizitie a unor operatiuni detinute de grupul american pe piata europeana

Discuțiile privind achiziția de către grupul britanic Vodafone a rețelelor de cablu ale Liberty Global din Germania și Europa de Est ar fi în faza finală și un acord ar putea fi încheiat în urmatoarele două săptămâni, potrivit unor surse apropiate negocierilor, citate de Financial Times. Dacă va avea loc, tranzacția ar putea ajunge la aproximativ 16,5 miliarde de euro, inclusiv datoriile, și ar fi cea mai mare tranzacție telecom din ultimii 5 ani.Grupul britanic Vodafone a confirmat vineri, 2 februarie, ca este intr-o faza initiala a discutiilor cu grupul american Liberty Global, patronul UPC Romania, privind posibila achizitie a anumitor active telecom detinute de americani pe piata europeana. Anuntul Vodafone a venit dupa ce Financial Times a scris ca Vodafone ar vrea sa cumpere active detinute de Liberty Global in Germania si tari din estul Europei., Vodafone, al doilea mare operator local de comunicatii mobile, ar avea nevoie de serviciile fixe ale UPC, al doilea mare operator de comunicatii prin cablu, pentru a furniza servicii convergente fix-mobil si a concura astfel cu ceilalti mari operatori., al doilea mare operator local de comunicatii mobile, a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut venituri din servicii in valoare de 182,3 milioane euro, in crestere cu 2,2% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Numarul total de clienti a crescut cu 5,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 9.944.595 utilizatori (n.a contracte si SIM-uri valabile), iar consumul de date mobile a crescut cu 71%., al doilea mare operator local de comunicatii prin cablu, a inregistrat venituri de peste 184 milioane lei in trimestrul trei din anul 2017, in crestere cu peste 6,5% fata de aceeasi perioada a anului anterior, si atragerea a 62.500 de noi clienti in aceasta perioada. Operatorul a anuntat ca la sfarsitul trimestrului trei din 2017, avea un numar total de 1.321.900 de clienti, inregistrand cresteri pe toate liniile de business: internet, TV si telefonie fixa.