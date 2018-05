Cum explică TVR de ce a oprit distribuția TV analogică: Românii din mediul rural pot recepționa gratis, prin satelit, programele TV în format digital

HotNews.ro: Câți oameni / gospodării estimați că au rămas în prezent fără posibilitatea de a recepționa programele TVR?

HotNews.ro: Este legal să fie întreruptă distribuția analogică a programelor TVR prin care poate mii de români din mediul rural ar rămâne fără posibilitatea de a urmări posturile publice TVR?

HotNews.ro: Ce termen este prevăzut în legislație pentru încetarea semnalului analogic TV și mai ales în ce condiții?

HotNews.ro: Cum s-a ajuns la această situație între SNR și SRTV? Care sunt cauzele și cine sunt cei responsabili?

HotNews.ro: Care este suma solicitată de SNR cu care SRTV nu este de acord pentru distribuția analogică a programelor TVR? Cum motivează SRTV acest refuz?

HotNews.ro: Cum vreți să deblocați această situație?

Horia Cazan, despre cum pot fi recepționate gratuit programele TVR și costurile echipamentelor:

Tot în mod direct și gratuit pot fi recepționate programele TVR și prin intermediul unei instalații de recepție pentru semnalul digital terestru.

antena de satelit + LNB (face parte din antena)

receptor de satelit (poate lipsi dacă televizorul incorporează un tuner DVB-S2)

cartelă pentru decriptare

televizor



antena (activă sau Yagi)

receptor DVB-T2 (poate lipsi dacă televizorul incorporează un tuner DVB-T2)

cartelă pentru decriptare (deocamdată programele emise terestru nu sunt criptate, ca atare cartela nu este necesară)

televizor"



Horia Cazan, directorul Departamentui Tehnico Administrativ din TVR, a răspuns marți întrebărilor HotNews.ro referitoare motivele și impactul deciziei Televiziunii Publice de a sista distribuția analogică a programelor TV către populație, de la 1 mai 2018 și a detaliat și modul în care românii pot recepționa prin satelit, fără plata unui abonament, programele TVR."În prezent, emisia digital terestră acoperă peste 90% din populație. De asemenea, acoperirea teritoriului național este realizată și prin emisia digitală pe satelit (100%) (se poate recepționa gratis), prin rețele private de distribuție prin cablu* (circa 70%) și prin metode specifice Internetului (IPTV și web-tv, prin portalul TVR+; se poate recepționa gratis).La nivelul anului 2017 se estima că circa 150000 de gospodării recepționează analogic sau digital, fără să se poată spune clar câți recepționează doar analogic. Din 2017 și până acum este posibil ca numărul celor care recepționează doar analogic în banda FIF (antene foarte mari) să nu fie mai mulți decât câteva mii la nivelul întregii țări.Putem doar spune că la Call Centerul nostru au fost înregistrate mai puțin de o sută de telefoane (92) de la telespectatori care ne-au rugat să le recomandăm ce receptor digital să își cumpere. Televizoarele vândute din 2012 incorporează un receptor (set-top box) digital, ceea ce înseamnă că doar cei cu televizoare vechi au nevoie să își achiziționeze un set-top box DVB-T2.""Da, este legal. Iar populația din mediul rural poate în continuare să urmărească gratis programele TVR recepționate prin satelit sau, din satelit, în cadrul pachetelor de bază de la orice operator DTH sau, dacă există acoperire, prin cablu.Am dori să menționăm că emisia analogică, păstrată prin derogare (OUG nr. 18/2015, OG nr. 21/2016 pentru modificarea OUG nr. 18/2015, aprobată prin Legea nr. 22/2018 ) după momentul „analog shutdown” din 2015, adică oprirea emisiei analogice, conform angajamentelor internaționale asumate de România la Geneva în iunie 2006, se efectuează doar în canalele de joasă frecvență (FIF) și nu în întreg spectrul anterior ocupat de emisia analogică. Aceasta înseamnă că recepția se poate efectua doar cu o antenă de mari dimensiuni.""Încetarea emisiei analogice trebuia să fie finalizată încă din 2015, conform obligațiilor asumate de către România prin tratatul de la Stockholm şi HG nr. 403/2013.Conform dispozițiilor art. 1 alin.(1) din OUG nr. 18/2015, în varianta actuală, urmare a modificării prin actele normative succesive arătate: "Emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice și private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvențe radio 174-230 MHz,”.Așadar, prevederileîn sensul continuării transmisiei până la data de 31 decembrie 2019.Dimpotrivă, este reglementată de actul normativ permisiune continuării transmisiei în sistem analogic până la acea dată, o derogare deRezultă astfel, din interpretarea literară, istorică și teleologică a textului de act normativ că"Începând cu 2017, SRTV nu a mai beneficiat de finanțare individualizată de la bugetul de stat pentru plata circuitelor de transmisie și de emisie, în urma modificării art. 41** din Legea nr. 41/1996 de organizare și funcționare a SRR și SRTv. În aceste condiții, SRTV a fost obligată să negocieze contractul cu SNR, ca o societate comercială, ținând cont și de prioritățile legate de funcționarea societății, a cheltuielilor legate de producția de programe, de retehnologizare etc., cu atât mai mult cu cât avem în pregătire evenimente complexe dedicate Centenarului Marii Uniri și preluării președintei la Consiliul Uniunii Europene.** „Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare”."Suma aferentă distribuției terestre a semnalului TVR în 2018 a fost acordată conform alocării bugetare aprobate de Ministerul de Finanțe, iar contractul pentru anul în curs este în plină negociere. Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de emisia analogică, SNR pretinde 2,3 milioane de lei pe lună.""Decizia TVR de a cere SNR întreruperea emisiei analogice de la 1 mai 2018 se bazează pe respectarea obligațiilor asumate de Romania in cadrul Conferinței regionale de radiocomunicații (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră [Conferința regională de radiocomunicații (RRC-06)] și la Conferința regională pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferințe organizate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (U.I.T.) în anul 2006, respectiv de încetare a transmisiilor analogice in anul 2015.Pentru SRTv, continuarea transmisiei analogice nu justifică alocarea fondurilor cu respectarea principiilor eficientei, eficacității si economicității cheltuirii resurselor.Încă din primăvara anului trecut, cu ocazia dezbaterii proiectului de lege pentru aprobarea OG nr. 21/2016 (actuala Lege nr. 22/2018), SRTv a susținut în cadrul comisiilor și a comunicat în mod expres ca"TVR distribuie canalele sale prin satelit și prin rețeaua de emițătoare digitale terestre, astfel încât telespectatorii să le poată recepționa în mod gratuit și la maxim de calitate.Programele TVR pot fi recepționate prin intermediul unei instalații de recepție a semnalului digital transmis prin intermediul satelitului Eutelsat.Daca televizorul este mai nou și are inclus un receptor de satelit (DVB-S2), atunci mai trebuie o antena parabolică de minim 80 cm și un LNB.și pot fi achiziționate de la magazinele de profil. Pe portalul TVR este publicată o listă selectivă de companii care comercializează astfel de echipamente.Programele TVR sunt criptate și pentru decriptare este necesară o cartelă Connax care costă la noi la sediu 35 de lei.Programele emise pe satelit sunt la maxim de calitate și se poate vedea clar diferența față de programele recepționate de la alte platforme de distribuție. TVR HD are o bandă alocată de 18Mb/s, care permite ca programele sportive să se vadă așa cum au fost transmise, fără defecte de calitate inerente platformelor care înghesuie mai multe canale într-un spațiu redus.TVR1, TVR2, TVR3, TVR-HD, TVR-Internațional, TVR-Moldova, TVR-Craiova, TVR-Cluj, TVR Iași, TVR-Timișoara, TVR-Tg. Mureș., iarTelevizoarele mai noi au receptorul digital terestru DVB-T2 incorporat, așa că nu mai este necesară decât antena.TVR1, TVR2, TVR3, TVR-HD, TVR-Craiova, TVR-Cluj, TVR Iași, TVR-Timișoara, TVR-Tg. 