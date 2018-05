Scandal în Parlament cu cererea de reexaminare a legii privind numirea conducerii arbitrului telecom: Președinția și Guvernul rămân în afara procedurii

"Observăm că întreaga putere executivă (atât Guvernul, cât şi Președintele României) este eliminată din cadrul procedurii de numire a conducerii ANCOM, ceea ce determină un dezechilibru între puterile statului în ceea ce privește atribuțiile legate de propunerea, numirea și controlul care vizează o autoritate administrativă autonomă precum ANCOM. Doar repartizarea echitabilă a acestor atribuții între puterile legislativă și executivă și, în cadrul acesteia din urmă, între Președintele României și Guvern, poate asigura independența operațională a ANCOM.", se arăta în cererea de reexaminare a președintelui Iohannis.

Deputații au acceptat o parte din observațiile lui Iohannis și au scos două articole legate de procedura demiterii ANCOM

Cătălin Drula, deputat USR și președinte al Comisiei IT: Cererea de reexaminare a intrat într-o viteză nemaivăzută, la solicitarea lui Florin Iordache

"Cererea de reexaminare a intrat într-o viteză nemaivăzută. Luni a intrat în Biroul permanent, s-a dat termen de amendamente până marți și termen pentru raport miercuri, adică astăzi. Cele doua Comisii care fac raportul comun sunt Comisia de Administrație și Comisia IT&C.

Comisia de Administrație a discutat ieri și a adoptat o serie de amendamente, adică a preluat din observațiile Președintelui Iohannis, dar nu s-a atins de observația principală care era legată de procedura de numire, ci au lăsat-o cum a fost adoptată anterior de Guvernul Grindeanu.

Astăzi, colegul meu de la USR Cristian Seidler a propus respingerea acestei prevederi și a propus revenirea la vechea modalitate de numire din OUG 2009, (n.a când președintele ANCOM era numit de președintele României la propunerea Guvernului). A trecut cu vot de 5 la 4, în Comisia IT. Asta se intampla la ora 9:40, la ora 10:00 fiind Plenul Camerei.

Fiind o diferență între cele doua rapoarte, cel al Comisiei de Administratie și cel al Comisiei IT, urma ca la un moment ulterior, cel mai devreme mâine - pentru că trebuie să anunți o ședintă cu măcar 24 de ore înainte - sau săptămâna viitoare să ne întâlnim în ședință comună și să hotărâm cum rămâne în Plenul celor două comisii reunite.

Numai că nu s-a întamplat asta. Domnul Florin Iordache era super agitat și a venit la mine și mi-a zis să facem ședință comună imediat, ceea ce încalcă regulamentul destul de rău. O ședință comuna de comisii trebuie anunțată cu 24 de oreînainte și nu se pot desfășura lucrări de Comisii în paralel cu Plenul decât cu aprobarea Biroului Permanent la solicitarea unui președinte de Comisie ceea ce nu a fost cazul aici. Practic s-a creat un scandal în Plen, iar ei au votat în pauza de lucru a Comisiilor.

Și USR si PNL au protestat și au refuzat să participe la ședința comună a celor doua Camere. Eu, în calitate de președinte, am condus ședinta din repsect față de institutia Parlamentului, adică nu am vrut să răspund la un abuz cu un abuz și am fost singurul reprezentant al Opoziției acolo. Cererea de reexaminare cu amendamente a fost adoptată cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, votul împotrivă fiind al meu. Și apoi a fost votată în Plenul camerei deputatilor, urmțnd să se ducă acum la Senat, care este Caemra decizională.", a declarat pentru HotNews.ro Cătălin Drulă.

”Din păcate, astăzi când aniversăm Ziua Independenței și Ziua Europei majoritatea PSD&ALDE a călcat în picioare totul, la votul pe legea ANCOM. Au încălcat regulamentul, s-au comportat abuziv cu parlamentarii Opoziției, cu scopul de a-și proteja propriile interese. Președintele României Klaus Iohannis a cerut reexaminarea legii prin care tot cei de la PSD&ALDE au pus mâna pe ANCOM, una din instituțiile cu bani. Miza a fost mare. Dacă alte legi importante sunt uitate prin sertarele parlamentarilor PSD&ALDE, acest proiect a fost propus să fie dezbătut și votat pe repede înainte. Dacă în cursul dimineții, în cadrul comisiei de IT parlamentarii PNL au reușit să treacă amendamentul prin care șeful statului era reintrodus în procedura de numire a președintelui ANCOM, în plen parlamentarii puterii au încălcat regulamentul pentru propriile interese. Este inadmisibil așa ceva. Nu le pasă de nimic. Se cred stăpâni peste tot și toate”, a declarat parlamentarul liberal Pavel Popescu.

Anterior cererii de reexaminare a legii, președintele Iohannis a atacat în luna ianuarie din acest an la Curtea Constitutionala legea care modifica procedura numirii și demiterii conducerii arbitrului telecom, autoritate condusă acum de fostul premier Sorin Grindeanu

Intr-o scrisoare oficiala transmisa luna trecuta de oficialii europeni autoritatilor romane si obtinuta de HotNews.ro se arata ca o astfel de prevedere ar putea afecta serios independenta acestei autoritati de reglementare.