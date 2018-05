5G - o șansă pentru o Românie digitală, inteligentă

- teste preliminare începând cu anul 2017 și teste preliminare comerciale cu o dimensiune transfrontalieră în cadrul UE din 2018,- încurajarea statelor membre în a elabora, până la sfârșitul anului 2017, foi de parcurs naționale privind implementarea 5G, în cadrul planurilor naționale privind banga largă,- asigurarea faptului că fiecare stat membru va identifica cel puțin un oraș important în care să fie introduse conexiuni 5G până la sfârșitul anului 2020, și că toate zonele urbane și principalele căi de transport terestre au acoperire 5G neîntreruptă, până în anul 2025.Cele mai multe țări membre UE deja s-au conformat prezentând strategii naționale pentru noua tehnologie 5G, efectuând și primele teste 5G.Germania (5G strategy for Germany, iulie 2017) și-a propus cinci direcții de acțiune:cu referire la rețele de fibră optică menite a conecta stațiile de bază; partajarea infrastructuri, proceduri administrative mai facile,spectru sub 6GHz (700MHz și 3,4-3,6GHz) și în banda de 26GHz (24.25-27.5 GHz), coexistența cu utilizările actuale, încurajarea testării acestor frecvențe.sprijinirea procesului de standardizare, Forumul de dialog 5G;finanțarea sistematică a activităților de cercetare dezvoltare (proiecte pilot, ”test beds”), conectarea și coordonarea activității de cercetarecompetiția 5G, sprijin planificării de proiect cu ajutorul partenerilor din industrie, obiectivul fiind dezvoltarea de aplicații specifice pentru fiecare regiune.Strategia mai prevede acordarea de frecvențe în anul 2018 și instalarea rețelelor 5G în anul 2020.Germania nu este singurul stat care a elaborat o strategie națională 5G, Anglia (martie 2017), Austria (aprilie 2018), Polonia (ianuarie 2018) fiind alte câteva exemple.Cu toată grija manifestată de Comisia Europeană progresele înregistrate în Uniunea Europeană ne plasează în urma SUA (AT&T a promis lansarea rețelelor 5G spre finele acestui an) sau al unor țări din Asia - China, Corea de Sud (primele utilizări ale tehnologiei 5G au avut loc în cadrul olimpiadei de iarnă), Japonia.Preparativele pentru licitația de spectru au fost începute anul trecut de către ANCOM, dar progresele nu sunt semnificative, procesul trenând. Probabil licitația de spectru va avea loc anul viitor.Ministerul de resort nu s-a arătat prea grăbit în a-și arăta suportul pentru noua tehnologie, prin prezentarea unei strategii naționale pentru introducerea tehnologiei 5G, care ar putea ajuta la transformarea digitală a României, o explicație putând fi și desele schimbări la vârf din ultima vreme. Trei miniștri doar în ultimul an!