Cum au ajuns medicii să nu mai poată emite rețete electronice: CNAS dă vina pe arestările de anul trecut și pe schimbările dese ale conducerii

"Circumstanţele apariţiei problemelor în funcţionarea PIAS, imediat după încetarea unui contract de mentenanţă, vor fi clarificate cu aportul unor specialiști. Totodată, CNAS se preocupă de asigurarea mentenanţei acelor componente ale PIAS care în prezent nu mai sunt acoperite contractual, iar specialiştii IT din cadrul instituţiei depun toate eforturile în vederea soluţionării disfuncționalităților apărute, acestea putând fi semnalate de furnizorii de servicii de sănătate aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate la adresa de e-mail suport.siui@casan.ro", se arăta în comunicatul CNAS.

"Sunt două mentenanțe expirate:- cea a SIPE care a expirat la 1 mai 2018.- cea a bazelor de date Oracle care deservesc SIUI, SIPE, CEAS, care a expirat pe 30 martie 2018.Problemele sunt date de exirarea mentenanței bazelor de date Oracle.Vedeți în acest sens și postarea pe Facebook, din anul 2016, a ministrului de atunci Vlad Voiculescu. În 2016 problemele erau cu cardul (sistem CEAS).Acum problemele care se manifestă sunt cu baza de date Oracle care deservește SIUI, SIPE, CEAS. SIPE este rețeta electronică. Este o problemă veche de hard (nu există spațiu de stocare suficient).Din acest motiv, este necesară mentenanță permanentă, zilnică, ca baza de date să aibă suficient loc să funcționeze. În momentul în care ne-a încetat contractul, noi am mai intervenit vreo lună de zile, spunând „atenție, e grav, luați măsuri, nu putem face la infinit pe gratis“. Când am văzut că nu fac nimic, ne-am oprit. Dacă reluăm mentenanța, probabil putem repara cât să meargă o vreme, dar pe termen mediu trebuie să cumpere și echipamente noi și mai ales spațiu de stocare. Și la un PC, după câțiva ani trebuie disc nou, că se umple. E cam aceeași situație',"furnizorilor de servicii de sănătate să trateze în continuare cu toată responsabilitatea problemele medicale ale asiguraţilor şi să nu amâne acordarea tratamentelor necesare acestora", în contextul "fluctuațiilor apărute în funcţionarea sistemului informatic în ultimele zile"., de DNA pentru constituirea unui grup infractional organizat si pentru folosirea influentei pentru obtinerea de foloase necuvenite. Impreuna cu Burcea au mai fost retinute 13 persoane, printre care sefi si functionari din CASMB si CNAS, reprezentantii unor firme si o avocata.Dupa ce Marian Burcea a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care se investigheaza decontari ilegale ale CASMB, premierul Tudose a decis eliberarea acestuia din functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat. Conform aceleiasi decizii a sefului Executivului,, a exercitat atributiile presedintelui pana la numirea conducatorului institutiei.La sfârșitul lunii noiembrie 2017, premierul Tudose l-a numit în funcția de membru al Consiliului de Administratie și de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pecel care anterior acestei numiri a fost timp de 8 ani director executiv al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice.În luna ianuarie 2018, Laurentiu-Teodor Mihai a cerut, în contextul schimbării guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, începand cu data de 1 februarie.