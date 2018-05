Cum s-a ajuns la sistarea transmisiei analogice a TVR1: Televiziunea publică, somată de Societatea de Radiocomunicații să-i plătească restanțe de peste 9,2 milioane de euro

UPDATE

Iată mai jos precizarile Departamentului de Comunicare al TVR:

Ce scrie în somația transmisă de SNR către Televiziunea Publică

pentru plata unor servicii prestate în anul 2017 în valoare de peste 40,7 milioane lei, dar spune că 'aceste facturi sunt emise de SNR în afara cadrului contractual aferent anului 2017, iar aceste sume, în curs de clarificare, fac obiectul unui proces de negociere în care SRTv și SNR sunt implicate în această perioadă.""Exista facturi emise de SNR pentru servicii prestate în anul 2017 în valoare de 40756419,79 lei. Aceste facturi sunt emise de SNR în afara cadrului contractual aferent anului 2017, iar aceste sume, în curs de clarificare, fac obiectul unui proces de negociere în care SRTv și SNR sunt implicate în această perioadă.SNR a trimis o somație prin care solicita SRTv sa efectueze plata respectivelor facturi însă, după cum am menționat si mai sus, pana la clarificarea acestor sume nu se poate efectua plata.Valoarea contractului aferent anului 2017 dintre SRTv si SNR este de 68,5 milioane lei cu TVA. Intre cele doua entități a fost încheiat un act adițional care cuprindea o clauza conform căruia, în cazul in care, prin efortul celor doua părți, la rectificarea bugetara se vor obține fondurile solicitate de la Ministerul Finanțelor Publice, valoarea contractului se va majora pana la incidenta sumei de 101 milioane de lei, valoare estimativa a serviciilor SNR pentru anul 2017. Având în vedere că, la rectificare bugetară rubricată, nu s-au obținut aceste fonduri, în accepțiunea noastră, continuarea prestării serviciilor de către SNR intră in sfera riscului contractual asumat de aceasta parte prin actul adițional menționat. Cadrul contractual aferent anului 2017 prevedea o valoare a contractului de doar 68,5 milioane lei cu TVA. Cat timp pârțile nu au modificat valoarea totala a contractului, SNR nu poate, unilateral, sa impună modificarea cadrului contractual.În măsura în care, în urma procesului de negociere, se vor clarifica aspectele privitoare la sumele pretinse de SNR și, bineînțeles, a disponibilităților financiare bugetare, cu siguranța că SRTv își va respecta si executa obligațiile rezultate din procesul de negociere. În acest moment nu putem vorbi de un conflict cu SNR cât timp suntem în plină desfășurare a negocierilor dintre cele două organizații.",