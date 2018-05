ANALIZĂ Achiziția UPC relansează competiția

Aprobarea tranzacției contestată în Germania

Piața noastră la momentul achiziției



Pentru Liberty a fost ocazia unei bune tranzacții, ținând seamă de dorința grupului Vodafone de a oferi pachetul complet de servicii de comunicații la punct mobil și fix.Potrivit oficialilor Liberty tranzacția s-ar putea finaliza anul viitor, aprobarea de la autoritățile de concurtență fiind preconizată la mijlocul anului 2019. In Germania, unde Vodafone are o puternică prezență atât în comunicați mobile cât și fixe prin Arcor, filială de comunicații fixe absorbită acum circa 10 ani, achiziția încă unui operator de comunicați fixe a provocat neliniștea concurenților. Potrivit Telecompaper din 9 mai 2018, Tim Hoettges, director executiv Telekom, declara că va lupta impotriva fuziunii Unitymedia - Vodafone Germania. Hoettges a spus că "se va lupta personal" pentru a se asigura că Telekom nu este dezavantajat și poate concura "în condiții egale" pentru clienți.United Internet, furnizor de Internet, declara că este "încrezător" că preluarea planificată a Unitymedia de către Vodafone nu va fi aprobată, având în vedere restricțiile pe care le-ar aduce concurenței și faptul că ar conduce la un duopol Vodafone și Deutsche Telekom pe piața telecomunicațiilor fără beneficii pentru consumatori.Asociația germană de bandă largă Breko a spus că se teme că fuziunea ar duce la o reducere a concurenței în detrimentul consumatorilor și al altor firme, menționând că gospodăriile din multe părți ale Germaniei au deja puține posibilități de alegere pentru furnizorii de broadband sau TV. Având în vedere impactul pe care această tranzacție îl va avea asupra concurenței, aprobarea acordului de către autoritățile de reglementare ar fi "discutabilă", a spus Breko. Tranzacția ar trebui autorizată numai în condiții stricte, inclusiv deschiderea rețelei de cablu Vodafone către alți operatori în condiții echitabile și nediscriminatorii.La noi lucrurile stau cu totul altfel. Vodafone România nu operează rețele fixe. Dacă se va cere acordul autorităților românești probabil se va obține fără condiționări dat fiind complementaritatea celor două afaceri - Vodafone operează o rețea de comunicații mobile, iar UPC o rețea de comunicații fixe.Prin această achiziție piața noastră se pregătește să intre intr-o nouă fază a competiție - competiția in oferirea pachetului total de servicii - dublu triplu play (2x3play), adică telefonie, Internet, Tv la punct fix și mobil.Astăzi doi operatori, RCS&RDS și Telekom, posedă rețele de comunicații mobile și fixe și pot oferi pachetul complet de servicii 2x3 play. Un al treilea operator, Orange, posedă rețea de comunicații mobile și are un acord de acces la rețeaua de comunicații fixe Telekom. Achiziționând UPC, Vodafone intră in clubul dublu triplu play atacând pe termen mediu poziția de lider a pieței.