​EXCLUSIV Conducerea CNAS a fost avertizată de un an de zile de problemele IT care au blocat emiterea rețetelor electronice și nu a făcut nimic

- Pregătire procedură achiziție/strategie mentenanță Oracle - expiră în 31.12.2017

- Pregătire procedură achiziție mentenanță software SIPE - expiră în aprilie 2018

Cine sunt responsabilii CNAS care ar fi trebuit să ia măsuri încă de acum un an pentru a nu se ajunge la proteste în stradă și pacienți care au de suferit?

"Problemele sunt date de exirarea mentenanței bazelor de date Oracle. Noi ținem în viață sistemul, fără să fim plătiți, de ani de zile. Pur și simplu nu mai putem. Vedeți în acest sens și postarea pe Facebook, din anul 2016, a ministrului de atunci Vlad Voiculescu. În 2016 problemele erau cu cardul (sistem CEAS). Acum problemele care se manifestă sunt cu baza de date Oracle care deservește SIUI, SIPE, CEAS. SIPE este rețeta electronică. Este o problemă veche de hard (nu există spațiu de stocare suficient).

Din acest motiv, este necesară mentenanță permanentă, zilnică, ca baza de date să aibă suficient loc să funcționeze. În momentul în care ne-a încetat contractul, noi am mai intervenit vreo lună de zile, spunând „atenție, e grav, luați măsuri, nu putem face la infinit pe gratis“. Când am văzut că nu fac nimic, ne-am oprit. Dacă reluăm mentenanța, probabil putem repara cât să meargă o vreme, dar pe termen mediu trebuie să cumpere și echipamente noi și mai ales spațiu de stocare. Și la un PC, după câțiva ani trebuie disc nou, că se umple. E cam aceeași situație'", a declarat luni, 14 mai, pentru HotNews.ro Florin Ilia președintele Siveco România.

Acesta este motivul pentru care HotNews.ro a adresat miercuri, 16 mai 2018, întrebări atât către CNAS cât și către Siveco. Explicații au venit până acum numai de la Siveco:

"De multe ori, specialiștii noștri au fost rugați să dea o mână de ajutor în situații critice pentru proiecte strategice, de anvergură națională, cum sunt cele desfășurate de MEN, APIA, CNAS, CASAOPSNAJ, MCSI, MMFPSV.

Am ajutat de multe ori și când nu am putut fi plătiți pentru aceste acțiuni, în primul rând deoarece aceste sisteme au impact social major , ajută direct sau indirect milioane de cetățeni români. Au existat cazuri (vezi și intervenția care este acum în curs la CNAS) în care sisteme la care am muncit ani de zile riscau să se deterioreze iremediabil.



Există și un raționament comercial: deși nu avem vreo garanție că noi vom fi selectați în viitor să muncim la aceste sisteme, dacă se distrug, atunci sigur nu vom avea niciun contract.", a declarat miercuri, 16 mai 2018, pentru HotNews.ro Florin Ilia, președintele Siveco România.

Redăm mai jos întrebările adresate miercuri de HotNews.ro către CNAS:

) asupra unor acțiuni în derulare și contracte care ar fi trebuit reînnoite curând, printre care și cele care au dus acum la blocarea emiterii rețetelor electronice, respectiv:Informarea făcută în Comitetul director al CNAS este semnată de către, iarLiviu Nicolescu, directorul general adjunct și responsabil de sistemele IT ale CNAS la acel moment, ar fi fost concediat la scurt timp după informarea dn Comitetul Director al CNAS, potrivit surselor HotNews.ro.În data de 1 septembrie 2017, președintele CNAS, Marian Burcea, a fost retinut de DNA pentru constituirea unui grup infractional organizat si pentru folosirea influentei pentru obtinerea de foloase necuvenite. Impreuna cu Burcea au mai fost retinute 13 persoane, printre care sefi si functionari din CASMB si CNAS, reprezentantii unor firme si o avocata, in dosar procurorii acuzand ca grupul infractional a decontat ingrijiri la domiciliu fictive, bugetul casei de asigurari de sanatate din Capitala fiind fraudat cu circa 3 milioane de euro.Revoltați că, de mai bine de 10 zile, nu mai puteau emite rețete electronice, medicii au protestat vinerea trecută în fața sediului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) din Capitală. Contactați de HotNews.ro, oficialii CNAS au precizat că problemele IT sunt date de expirarea contractelor de mentenanță pe o componentă a SIPE (rețeta electronică) și pe o alta a Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), ambele asigurate anterior de Siveco.problemele apărute țin de expirarea a două mentenanțe: 'cea a SIPE care a expirat la 1 mai 2018 și cea a bazelor de date Oracle care deservesc SIUI, SIPE, CEAS, care a expirat pe 30 martie 2018.', adică exact componentele despre care Comitetul director al CNAS a fost avertizat în urmă cu 1 an."a luat măsuri pentru remedierea fluctuaţiilor apărute în funcţionarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate" și că ", activităţi tehnice în acest scop, care vor fi derulate până la soluționarea indisponibilității temporare a PIAS,arată că problemele IT erau cunoscute încă de acum un an și înainte cu luni de zile de arestarea președintelui CNAS, Marian Burcea, și că nu doar președinții CNAS iau decizii la nivelul acestei autorități, ciși care se plânge public că în decursul timpului a prestat servicii în mod gratuit pentru CNAS sau alte instituții publice acceptă să lucreze în continuare, pe gratis, fără să primească nimic la schimb.dar că fără buna funcționare a bazelor de date Oracle care deservesc SIUI, SIPE, CEAS, nu ar putea fi desfăsurate nici serviciile remunerate aferente componentei SIUI."Amintim faptul că Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS) cuprinde următoarele sisteme IT:- SIUI - Sistemul informatic unic integrat al CNAS- SIPE - Sistemul Informatic pentru Prescriptia Electronica- CEAS - Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate- DES - Dosarul Electronic de Sanatate (nu face obiectul acestei procedurii)."Situația celor două componente care au picat recent ducând la toate problemele recente din sistemul sanitar, era știută de CNAS de acum 1 an.Explicațiile oferite anterior de reprezentanții CNAS către HotNews.ro au fost că 'situația (n.a pentru care mentenanța nu a fost realizată al timp) a apărut ca urmare a arestărilor de anul trecut și a schimbărilor dese din conducerea autorității'.Întrebări:1. Cum se mai susține această declarație în condițiile în care se știa de 1 an despre această problemă?2. Ce oameni făceau parte din Comitetul director la momentul prezentării acestei informări și câți dintre aceștia au rămas în continuare angajați ai CNAS? Ce venituri lunare au acești angajați?3. Care este explicația pentru care nu ați făcut nimic timp de 1 an?4. Siveco se tot plânge că de ani de zile a prestat gratuit pentru CNAS, iar acum a acceptat tot gratuit să ajute. Este greu de crezut că o firmă care trebuie să facă profit face lucruri pe gratis, deci întrebarea este: A promis CNAS ceva către Siveco în schimbul prestării gratuite asupra căreia s-a convenit acum? Ce va da în schimb CNAS către SIVECO pentru aceste servicii asigurate 'gratuit'?