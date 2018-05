Sorin Grindeanu, președintele arbitrului telecom: Obiectivul final este ca licitația pentru 5G să aibă loc până la finalul anului viitor

Banda de 700 MHz (694-790 MHz)

Banda 470-694 MHz

Procesul de consultare publică

ANCOM a lansat marți în consultare publică planul de măsuri și calendarul național privind alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile de reglementare asociate, sub forma unei foi de parcurs naționale privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MHz.Banda de frecvențe de 700 MHz este foarte importantă pentru furnizarea unei acoperiri extinse, în special în zonele care pun probleme de rentabilitate economică, cum sunt zonele rurale, montane sau alte zone îndepărtate. Banda este adecvată pentru asigurarea unei acoperiri eficiente pe arii extinse, precum și a unei acoperiri îmbunătățite în interiorul clădirilor.Banda de 700 MHz este o bandă potrivită atât pentru extinderea și îmbunătățirea calității serviciilor de comunicații mobile oferite de tehnologiile 4G, cât și pentru implementarea tehnologiilor de comunicații mobile de generație viitoare, cunoscute sub denumirea 5G sau IMT-2020. Spectrul din banda de 700 MHz va extinde spectrul sub 1 GHz deja utilizat pentru furnizarea de servicii de comunicații mobile de bandă largă prin intermediul tehnologiei LTE și va facilita implementarea rețelelor 5G și introducerea pe scară largă a serviciilor digitale inovatoare.ANCOM propune alocarea a 2x30 MHz din banda de 700 MHz (benzile de frecvențe pereche 703-733 MHz, 758-788 MHz) pentru furnizarea de rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) neutre tehnologic, în mod de operare FDD, și a 15 MHz (subbanda 738-753 MHz), pentru legătura descendentă suplimentară a rețelelor MFCN, prin intermediul unei proceduri de selecție competitive pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor, ce va asigura posibilitatea utilizării benzilor menționate începând din 30 iunie 2020.Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ANCOM propune de asemenea o serie de măsuri de reglementare, acțiuni și termene de realizare și solicită tuturor părţilor interesate să-și exprime opinia asupra acestor propuneri.De asemenea, Autoritatea propune să aloce o cantitate de spectru în banda de 700 MHz şi pentru comunicații radio pentru protecție publică și intervenție la dezastre (PPDR), solicitând părților interesate opinia în ceea ce privește modul de alocare optimă a resurselor de spectru în acest scop.Deşi tendinţa la nivel european este să se renunţe la utilizarea benzii superioare 694-790 MHz pentru televiziune digitală terestră pentru a fi utilizată pentru servicii de comunicaţii de bandă largă, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului, statele membre au obligația să asigure, cel puțin până în 2030, disponibilitatea benzii de frecvențe 470-694 MHz pentru furnizarea pe cale terestră a serviciilor de radiodifuziune.Întrucât banda 470-694 MHz este utilizată în România pentru televiziune digitală terestră, fiind alocate licenţe cu termenul de expirare ce variază între anii 2025 şi 2027, Autoritatea solicită opinii asupra intenției de a organiza o licitație pentru acordarea de licenţe pentru frecvențele disponibile care să fie valabile până în anul 2035.Consultarea vine în contextul obligației statelor membre ale Uniunii Europene de a adopta și publica, nu mai târziu de 30 iunie 2018, planul și calendarul lor național („foaia de parcurs națională”), document ce cuprinde măsuri detaliate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin privind alocarea și utilizarea spectrului radio în banda de frecvențe 470-790 MHz în conformitate cu prevederile deciziei, după consultarea tuturor părților interesate relevante.Pentru a identifica soluția optimă de alocare a benzii de frecvențe 470-790 MHz, și a benzii de 700 MHz în particular, ANCOM invită toate părțile interesate să-și exprime opiniile cu privire la „Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MHz” pe baza cărora Autoritatea va fundamenta decizia care va cuprinde activitățile de management al spectrului.Persoanele interesate sunt invitate să parcurgă și să completeze chestionarul publicat aici și să-l transmită ANCOM până la data de