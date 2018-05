Arbitrul telecom: 99,6% dintre gospodăriile din România sunt abonate la servicii TV

În anul 2017 s-a înregistrat o creștere cu aproape 3% a numărului de abonați la servicii de retransmisie TV furnizate contra-cost, până la 7,45 de milioane. În mediul urban, rata de penetrare era de 103,9 la 100 gospodării, în timp ce în rural era de 94,0 la 100 gospodării. În funcție de numărul de abonați la sfârșitul anului 2017, liderul pieței de servicii TV avea o cotă de piață de 48%, principalul competitor 20%, următorul competitor 18%, ceilalți furnizori însumând 14%. Raportul complet realizat de ANCOM poate fi accesat aici. Din numărul total de 7,45 de milioane de abonați, cei mai mulți - 5 milioane - sunt abonați prin retele de cablu (+5% fata de 2016), 2,3 milioane sunt abonati prin retele satelit – DTH (-4%), iar 120 mii sunt abonati prin IPTV.In mediul urban, serviciile TV cu abonament sunt receptionate indeosebi prin retele de cablu (82% dintre abonati), urmate de receptia prin satelit - DTH (15%). In schimb, in mediul rural sunt utilizate mai mult retele satelit de tip DTH (54%), iar cele de cablu sunt utilizate de 45% dintre abonati.Cele 4,7 milioane abonamente in format digital reprezentau 63% din numarul total de abonati la servicii de retransmisie TV. Desi numarul lor este in scadere, abonamentele prin retele satelit – DTH aveau o pondere de 49% in numarul total de abonamente in format digital, cele prin cablu digital 48%, iar abonamentele prin IPTV reprezentau 3%.