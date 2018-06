Ministerul Comunicațiilor anunță al șaselea director general interimar la Poștă în ultimele 15 luni

"În decursul zilei de astăzi, 8 iunie a.c., a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Poşta Română S. A. în care s-a hotărât numirea ca director general provizoriu a domnului Mircea Tudosie.

Această decizie a fost luată prin votul unanim al membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naţionale Poşta Română S. A.", a anunțat vineri Ministerul Comunicațiilor fără alte detalii.

, dar Poșta Română a actualizat informațiile de pe site-ul propriu, afișând CV-ul noului director general interimar. ().Mircea Tudosie are o vechime de 9 ani în Poșta Română, în perioada 2009-2011 fiind șef departament comercial operațional. În perioada 2011-2013 a fost expert - specialist proiecte de repoziționare a companiei, iar din 2013 și până în prezent a fost director al Oficiului Poștal al Municipiului București, și a coordonat structura operațională a Poștei în tot Municipiul București, având în subordine 2000 de angajați.Mircea Tudosie îl înlocuiește peNoul director general interimar al Poștei,Diferenţa până la suma de 170.000.000 lei a majorării de capital de la Poștă va fi virată în ultimul trimestru al acestui an, a anunțat luna trecută Ministerul Comunicațiilor. Suma este destinata achitarii datoriilor restante la bugetul general consolidat, asa cum este prevazut in Legea bugetului de stat pe anul 2018.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.