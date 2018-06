Cazul Edu.ro: Peste 60 de instituții, în afară de Ministerul Educației, folosesc o infrastructură IT gigant de tip cloud, implementată cu fonduri UE, dar numele acestora este ținut secret

"În proiectul ICIPRO rolul ICI (providerului de cloud) se limitează în a administra mediul fizic și de a pune la dispoziția utilizatorilor o interfață de tip self-services prin care aceștia își gestionează singuri resursele. Din această cauză nu putem oferi informaţii despre instituţiile colaboratoare care au resurse alocate în infrastructura ICIPRO fără a avea acordul explicit al acestora. De altfel, instituțiile publice care au dorit să facă public acest lucru au asigurat informarea publică pe paginile lor web.", se arată într-un răspuns mai lung al Ministerului Comunicațiilor la solicitarea HotNews.ro.

Redăm mai jos integral răspunsul Ministerului Comunicațiilor:

În momentul actual, în urma măsurilor întreprinse după finalizarea implementării proiectului, de serviciile furnizate prin cadrul ICIPRO beneficiază un număr de 66 instituţii publice şi 17 utilizatori interni ai ICI Bucureşti pentru teme de cercetare.







"Din datele colectate și investigațiile derulate până în prezent este prematur să se tragă o concluzie cu privire la inserarea scriptului de minare sau dacă operațiunea s-a realizat din interior sau din exterior. CERT-RO va continua analizarea datelor colectate și va transmite un raport complet către MEN în cel mai scurt timp.", au precizat în 4 iunie pentru HotNews.ro oficialii Ministerului Educației, întrebați dacă sunt siguri că a fost un atac extern ori se analizează și varianta ca angajați ai Ministerului sau ai Institutului Național de Cercetare în Informatică (ICI) să fi urcat scriptul problemă.

"Din datele colectate și investigațiile derulate până în prezent este prematur să se tragă o concluzie cu privire la inserarea scriptului de minare sau dacă operațiunea s-a realizat din interior sau din exterior. CERT-RO va continua analizarea datelor colectate și va transmite un raport complet către MEN în cel mai scurt timp.", au precizat în 4 iunie pentru HotNews.ro oficialii Ministerului Educației, întrebați dacă sunt siguri că a fost un atac extern ori se analizează și varianta ca angajați ai Ministerului sau ai Institutului Național de Cercetare în Informatică (ICI) să fi urcat scriptul problemă.

Autoritățile nu au stabilit sau nu vor să comunice public dacă au identificat modul ăn care a fost inserat scriptul de criptomonedă pe site-ul edu.ro. Din informațiile HotNews.ro, până să se rezolve problemele cu Edu.ro, dar în ciuda solicitării HotNews.ro, Ministerul Educației nu a prezentat până acum concluziile acestui raport, inclusiv dacă au stabilit responsabilii pentru acest incident informatic.