Cum a fost depășit RCS&RDS de Orange la viteza medie de internet fix din 2017: Diferență uriașă între numărul de teste făcute de clienții celor doi operatori

Topul vitezelor de internet fix in 2017 Foto: ANCOM

Această informație privind numărul de teste făcute de clienții furnizorilor nu apare nici în raportul ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet în anul 2017.

realizate de clienții Orange care au acces la rețeaua urbană de fibră optică a Telekom, liderul pieței mobile apare în statisticile ANCOM ca furnizorul de internet care a oferit cele mai mari viteze medii de internet fix în 2017: 300,45 Mbps - viteză de download și 269,56 Mbps - viteză de upload pe fir, respectiv 78,90 Mbps viteză de download și 76,29 Mbps - viteză de upload pe wireless.De cealaltă parte, RCS&RDS, liderul pieței de comunicații fixe și cel care de regulă ocupa prima poziție în acest top al vitezelor, s-a clasat anul trecut pe locul doi, un factor esențial fiind însă numărul mare de teste făcute de clienții săi nu doar din mediul urban:În consecință și vitezele au fost mai mici: 220,14 Mbps viteză de dowload și 200,40 Mbps viteză de upload pe fir, în timp ce pe wireless a avut o viteză medie de dowload de 67,22 Mbps și o viteză medie de upload de 75,05 mbps.privind modificarea clasamentului vitezelor de internet fix,"statisticile generate pot fi influențate de factori multipli, de la numărul de utilizatori ai unui furnizor care testează serviciul contract, vitezele aferente ofertelor promovate și incluse în Netograf, perioada anului în care se efectuează testele (de exemplu, după lansarea unor oferte comerciale) și până la condițiile de efectuare a testului (detaliate pe secțiunea dedicată de pe netograf.ro).","în cazul unui număr mic de teste nu putem vorbi de o relevanță statistică a acestor teste, acestea putând fi influențate (în cazul rețelei Digi vorbim de zeci de mii de teste efectuate în 2017, în rețeaua de internet fix, față de câteva sute sau mii în cazul altor rețele".De cealaltă parte, explicația transmisă de Orange la solicitarea HotNews.ro a fost că "oferă servicii de internet folosind cea mai performantă tehnologie de acces FTTH (fibber to the home şi fibber to the building). Tehnologia permite clienţior Orange să atingă viteze de download de până la 1 Gbps şi respectiv 500 Mbps, în cazul vitezelor de upload." și că "de asemenea, vitezele mari inregistrate de clienţii Orange au fost posibile şi datorită conexiunilor de mare capacitate pe care Orange le are către reţelele externe."