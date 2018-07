Statul vrea să creeze un cloud guvernamental de 45 milioane de euro pentru reducerea cheltuielilor IT / Fost ministru al Comunicațiilor: Va fi o cheltuială mai inutilă decât eRomânia

Petru-Bogdan Cojocaru, presedinte TSD Iasi Foto: TSD Iasi

Augustin Jianu, fostul Ministru al Comunicațiilor în Guvernul Grindeanu: Guvernul Dragnea-Dăncilă vrea să depășească 'performanța' platformei inutile eRomânia creată în Guvernarea Băsescu-Boc

Augustin Jianu, pe Facebook Foto: Hotnews

"Ministerul Comunicațiilor (MCSI) “pune carul înaintea boilor” și construiește un sistem prin care livrează IaaS (Infrastructure as a Service), fără să știe exact le ce va fi folosită infrastructura sau de către cine. MCSI repetă greșelile pe care le-a făcut și în cazul proiectului e-România 2, proiect prin care Guvernul Boc a cheltuit aproximativ 12 milioane de euro pentru a dezvolta o platformă inutilă. Acest proiect de cloud este “exact ce ne lipsea” - încă o platformă.

Deși Acțiunea 2.3.1. a Programului Operațional Competitivitate vizează “consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental […]”, ghidul aferent cloud-ului guvernamental nu are în vedere dezvoltarea unor aplicații pentru livrarea serviciilor de e-Guvernare (SaaS), întrucât obiectivul general al proiectului este realizarea unei “platforme”.

MCSI a aprobat de curând și un alt ghid pentru “e-Guvernare și interoperabilitate”. Nu văd niciun motiv logic care să justifice existența a două ghiduri distincte. Normal ar fi ca măcar să existe o corelare între cele două. Deși ghidul de cloud prevede că “proiectul va asigura resurse tehnologice în mediu virtual pentru instituțiile publice, în vederea livrării serviciilor publice în format electronic, prioritar pentru evenimentele de viață”, ghidul de e-Guvernare și interoperabilitate nu prevede utilizarea cloud-ului guvernamental pentru evenimentele de viață aferente stării civile. Ba mai mult, în conformitate cu ghidul de e-Guvernare și interoperabilitate MAI își face propria infrastructură tip cloud, pe care încearcă să o “deghizeze”, într-o manieră extrem de “inteligentă”, sub denumirea de “Hub”. Pentru că nu există nicio explicație logică, nu pot decât să presupun că grupurile de interese din jurul MAI și MCSI au împărțit frățește banii europeni pentru digitalizare.

În acest context, m-ar mira ca CTE (Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională înființat prin HG 941/2013) să avizeze atât “cloud-ul guvernamental” cât și “Hub-ul” MAI. Nu-mi dau seama cum vor putea justifica avizarea unor proiecte care se află în situație clară de dublă finanțare. Unde mai pui că la nivelul statului mai există și alte platforme (e-România 2, ICI PRO, SII, IMM OSS etc.) care promiteau să facă o parte din minunățiile pe care le promit și aceste ghiduri.

Din orice unghi am privi aceste ghiduri, prevederile lor par tot mai absurde. Spre exemplu, deși indicatorul de realizare pentru cloud este numărul serviciilor publice electronice aduse la nivelul 4 de sofisticare, ghidul nu vizează realizarea de aplicații prin care să se livreze servicii electronice, ci doar realizarea unei platforme. Practic, nu există nicio relație cauzală între banul cheltuit și indicatorul de realizare. Mai mult, valoarea țintă a indicatorului lipsește. Un alt exemplu este cel al salarizării experților IT. Beneficiarii proiectului de cloud (MCSI, AADR și STS) vor trebui să mențină investiția cel puțin 5 ani. În perioada de sustenabilitate, niciuna dintre instituțiile beneficiare nu poate plăti experții IT la nivelul de remunerare prevăzut la pagina 27 din ghid (11-14 mii lei pe lună). Exemplele pot continua. Este ca și cum MCSI își propune programatic să eșueze. Este fabulos!

Astfel de proiecte ar trebui tratate cu mai multă seriozitate. Sunt proiecte de care depinde viitorul țării noastre. Imaginați-vă ce ar însemna să nu mai stăm la cozi. Să putem obține o carte de identitate prin simpla completare a unui formular online. Să putem deschide o firmă sau înmatricula o mașină fără să mergem la un ghișeu. Imaginați-vă ce ar însemna ca toți românii, indiferent unde s-ar afla în lume, să poată vota online. Spre exemplu, cetățenii estonieni nu trebuie să se deplaseze la un ghișeu al statului decât în trei cazuri: căsătorie, divorț și tranzacții imobiliare. Orice altă interacțiune cu statul estonian se poate rezolva online. Dezvoltarea unui cloud guvernamental prin care să fie livrate servicii de e-Guvernare (SaaS) ar putea aduce economii la bugetul de stat de ordinul miliardelor de euro în fiecare an. Așa cum este descris în prezent, proiectul de cloud guvernamental nu va aduce nicio economie la bugetul de stat, ci doar va irosi ultimele fonduri europene pe care le va mai primi România pentru digitalizare.", susține acesta.

Proiectul gestionat de MAI: Crearea sistemului IT de emitere a actelor de stare civilă, care dispune de o finanțare nerambursabilă de 34 milioane euro

Noi detalii despre eRomânia într-un raport al Curții de Conturi: Statul a cheltuit peste 19 milioane de lei pe 43 de studii pentru fundamentarea strategiei eRomânia, în urma căreia a rezultat un singur portal de 12 milioane de euro care nu este nici actualizat și nici folosit

Ministerul Comunicațiilor a cumpărat din fonduri publice 43 de studii în valoare de peste 19 milioane lei pentru fundamentarea strategiei eRomânia, aprobată prin HG în anul 2010, strategie în urma căreia a fost realizat un singur proiect - portalul eRomania, pe care statul a cheltuit 12 milioane euro, care nu este nici actualizat și nici folosit, arată un raport publicat în această lună de Curtea de Conturi. Ministerul a cheltuit ineficient peste 31,3 milioane lei în perioada 2007-2016 pe astfel de studii, unele pentru strategii care nu există și programe care nu au mai fost implementate. Culmea este că inspectorii recomandă Ministerului să facă alte analize pentru a afla cum s-a ajuns aici și să ia măsuri ca astfel de situații să nu se mai repete.



Pentru detalii citeste: Noi detalii despre eRomânia: Statul a cheltuit peste 19 milioane de lei pe 43 de studii pentru fundamentarea strategiei eRomânia, în urma căreia a rezultat un singur portal de 12 milioane de euro care nu este nici actualizat și nici folosit Ministerul Comunicațiilor a cumpărat din fonduri publice 43 de studii în valoare de peste 19 milioane lei pentru fundamentarea strategiei eRomânia, aprobată prin HG în anul 2010, strategie în urma căreia a fost realizat un singur proiect - portalul eRomania, pe care statul a cheltuit 12 milioane euro, care nu este nici actualizat și nici folosit, arată un raport publicat în această lună de Curtea de Conturi. Ministerul a cheltuit ineficient peste 31,3 milioane lei în perioada 2007-2016 pe astfel de studii, unele pentru strategii care nu există și programe care nu au mai fost implementate. Culmea este că inspectorii recomandă Ministerului să facă alte analize pentru a afla cum s-a ajuns aici și să ia măsuri ca astfel de situații să nu se mai repete.

lansarea apelului aferent Măsurii 2.3.1.- Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice.În cadrul acestui apel se va finanța proiectarea și implementarea unei soluții tehnice destinată asigurării exploatării partajate, ca serviciu, a resurselor IT de către instituțiile și autoritățile din sectorul public din România precum și asigurarea bazei tehnice pentru dezvoltarea direct în cloud a viitoarelor aplicații folosite în administrația publică, se arată în anunțul făcut în 24 iulie când a fost lansat„Principalul beneficiu în implementarea proiectului de Cloud guvernamental vizează reducerea cheltuielilor în rândul instituțiilor publice. Concret, se vor reduce costurile pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT în sectorul public, inclusiv hardware, software, dar și pentru alte operațiuni. Instituțiile publice nu vor mai avea povara asigurării mentenanței sistemelor informatice, fiind diminuate deopotrivă costurile pentru migrarea serviciilor către platforme noi. Mai mult, Cloud-ul guvernamental va reduce numărul de aplicații și servicii redundante care au fost dezvoltate până în prezent în sectorul public, sporind securitatea la nivelul centrelor de date prin implementarea unor soluții de securitate standard, actualizate şi probate”,"Proiectul va asigura resurse tehnologice în mediu virtual pentru instituţiile publice, în vederea livrării serviciilor publice în format electronic, prioritar pentru evenimentele de viață listate în POC, iar ulterior, prin investiții suplimentare se va extinde cloudul guvernamental, astfel încât să fie transferate restul aplicațiilor software utilizate în administrația publică.Dezvoltarea cloudului guvernamental va permite autorităţilor centrale şi locale din România să beneficieze de o platformă tehnologică modernă ce va permite implementarea facilă a unor sisteme informatice interoperabile, uniforme, sigure, cu costuri şi timpi de implementare reduse.”,În legătură cu acest proiect, Augustin Jianu, fostul ministru PSD al Comunicațiilor în Guvernul Grindeanu, care, susține într-o postare pe Facebook că Guvernul Dragnea-Dăncilă arvrea să depășească 'performanța' celor 12 milioane euro cheltuite în mod inutil pe platforma eRomânia în Guvernarea Băsescu-Boc.De altfel, ideea creării unui cloud guvernamental care să centralizeze toată infrastructura și aplicațiile IT ale statului a fost anunțată în 2017 de fostul ministru PSD al Comunicațiilor, Augustin Jianu. Acesta intenționa însă la acel moment ca acest cloud să fie construit în parteneriat public-privat și nu în forma propusă acum.Apelul care vizează proiectul gestionat de MAI, despre care vorbește fostul ministru Augustin Jianu, a fost lansat în luna aprilie 2018, și vieazăși are printre obiective:- Realizarea bazei de date operaţionale privind evidenţa actelor de stare civilă;- Reducerea timpului necesar procesării tranzacţiilor de Stare Civilă şi a cheltuielilor de stocare a informaţiilor pentru administraţiile locale şi centrale;Solicitanții eligibili pentru acest proiect sunt: Ministerul Afacerilor Interne (prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - DEPABD și Direcția Generală Comunicații și Tehnologia Informației - DGCTI) în parteneriat cu:- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS )- Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale (MCSI)- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE)”.