Petru Cojocaru, ministrul Comunicațiilor: Poșta Română nu poate utiliza banii din capitalizarea de 170 milioane lei, din cauza unor "mofturi" ale Fondului Proprietatea care a demarat acțiuni în instanță

"În cele 6 luni am reușit să semnăm un nou contract colectiv de muncă pentru cei peste 24.00 de angajați ai Poștei Române, un lucru foarte important pentru resursa umană din această companie", a mai spus ministrul Cojocaru.

Poșta Română nu poate utiliza nici azi sumele din capitalizarea de 170 milioane lei aprobata de Guvern în luna februarie 2018 din cauza unor mofturi ale actionarului minoritar (n.a Fondul Proprietatea) care a blocat pe orice cale aceasta majorare, a precizat luni Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor. Suntem în litigiu, din fericire până acum justitia ne-a dat dreptate, și sperăm că în cel mai scurt timp să putem folosi acești bani, a mai spus ministrul Cojocaru într-o conferință de prezentare a celor șase luni de activitate în această poziție.Acesta a subliniat căîmpreună cu echipa din Minister,, Ministerul Comunicațiilor, condus de Petru Cojocaru, a anunțat că statul a majorat capitalul social al Poştei Române, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 38/2018, virând în conturile companiei suma de 153.000.000 lei. Diferenţa până la suma de 170.000.000 lei va fi virată în ultimul trimestru al acestui an, a mai precizat atunci instituția. Suma este destinată achitării datoriilor restante la bugetul general consolidat, așa cum este prevăzut în Legea bugetului de stat pe anul 2018.a declarat că 'Fondul Proprietatea (FP), care este acționar cu 25% la Poșta Română, s-a opus, și se opune în continuare (n.a procesului de recapitalizare), într-un final punând condiția privatizării Poștei Române pentru a participa la acest proces de majorare a capitalului social, decizie cu care nu a fost de acord niciun Guvern de până acum și nu suntem de acord nici noi.'"În 2016, Guvernul de atunci a început, dupa aprobarea unui Memorandum în iulie 2016, un proces de recapitalizare a Poștei Române. În acea perioadă, Fondul Proprietatea (FP) care e acționar cu 25% la Poșta Română, s-a opus, și se opune în continuare, într-un final punând condiția privatizării Poștei Române pentru a participa la acest proces de majorare a capitalului social, decizie cu care nu a fost de acord niciun Guvern de până acum și nu suntem de acord nici noi. S-a spus la un moment dat că această majorare de capital ar reprezenta un ajutor de stat, Poșta a decis să facă testul investitorului, a angajat o companie foarte serioasa, Deloitte, care a făcut această analiză, a prezentat-o Consiliului Concurenței, iar Consiliul Concurenței a spus ca nu e vorba de un ajutor de stat și că operațiunea este în regulă.",Șeful PSD a mai subliniat faptul că Fondul Proprietatea a demarat acțiuni în instanță și a solicitat să se blocheze această acțiune și să se constate că toate demersurile sunt nule."Am făcut această precizare deoarece Ministerul Comunicațiilor a virat deja suma de 170 milioane lei (, diferența până la 170 milioane lei urmând a fi virată în ultimul trimestru al acestui an) cât este nevoie pentru recapitalizare pentru ca Poșta Română să poată să-și achite din obligații și să nu mai afecteze cashul care vine de la bugetul asigurărilor sociale pentru toate plățile sociale pentru care trebuie să le plătească.Acum sunt în situația în careurmând ca dupa trecerea acestei perioade Ministerul Comunicațiilor și Poșta să continuie această acțiune care este necesară pentru a salva Poșta Română. Chiar dacă undeva sau cineva intenționează ca Poșta Română să nu-și revină și să poată fi privatizată pe un preț mic, noi nu dorim ca Poșta Română să fie privatizată, vrem să fie recapitalizată, să redevină o companie de succes, o companie simbol și să rămână cu capitalul românesc majoritar de stat, așa cum este acum.", a spus Dragnea.Președintele PSD a făcut aceste declarații în contextul unor întârzieri la plata pensiilor in anumite județe, printre care și Gorj , situație discutată în ședința BPN care va fi verificată de Corpul de control al premierului Dăncilă.