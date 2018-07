​VIDEOREPORTAJ Timp, nervi și bani pierduți pentru a depune Declarația Unică: Nu înțeleg! Avem o țară performantă în IT și un sistem la pământ!

VIDEO

VIDEO





"Întâi am fost la Casa de Asigurări de Sănătate și mi s-a spus că trebuie să vin la ANAF să plătesc și de aici o întreagă tevatură. Și nu înțeleg. Avem o țară performantă în IT, cu oameni foarte buni în IT și un sistem care este la pământ. Acum trebuie să mă întorc la Casa de Asigurări să depun dovada că am plătit. Ea va intra în sistem și nu știu peste cât timp va apărea că am plătit.", spune acesta.

Stau la coadă să cumpăr formularele de declarație unică pentru fiul și fiica mea că nu realizează venituri în România. Amândoi sunt studenți la zi în Olanda. Au împlinit 18 ani. Nu mai sunt asigurați și ca să poată beneficia de servicii medicale au nevoie de cardul de sănătate. Online nu am încercat să depun declarațiile unice. Mi s-a spus să iau declarația unică de aici de la Xerox, plătesc 4,20 lei pentru una, o completez, anexez copie după buletinele lor și apoi înțeleg că trebuie să depun undeva la Casa de Sănătate aceste formulare. Trebuie să le validez alături la Casa de Sănătate. 4,2 lei mi se pare foarte mult, aproape 1 euro. Nu înțeleg de ce firmele de Xerox trebuie să comercializeze aceste foi, când ele pot fi disponibile la Ghișee, la ANAF, dar nu sunt. Toată lumea este trimisă aici la Xerox.", a declarat aceasta.

Angajații Xerox-ului: Suntem o societate privată, nu avem treabă cu ANAF-ul. Ca să existăm, noi trebuie să scoatem profit

"Astea sunt prețurile. Noi suntem o societate privată, nu avem treabă cu ANAf-ul. Este logic că, noi ca să existăm, trebuie să scoatem profit. Altfel plecăm acasă."

"Sunt avocat de 19 ani în Baroul București. În calitate de liber profesionist, respectiv avocat, plătesc asigurări de sănătate prin intermediul ANAF și sunt un contributor corect în sensul că mereu mi-am plătit înainte de scadență asigurările de sănătate, inclusiv anul acesta.

Recent m-am dus la medicul de familie pentru a-mi lua un bilet de trimitere, seara acasă m-am verificat și eram asigurată, când am ajuns la medic eram neasigurată, deși plătisem cu o zi înainte inclusiv luna iunie CASS-ul. Prin efectul legii, teoretic suntem asigurați până la sfârșitul lunii iulie indiferent de plată. Văzând că nu pot să obțin biletul de trimitere m-am dus la ANAF să aflu care este situația pentru că, anul trecut sau acum doi ani, am mai avut o astfel de problemă și acolo mi s-a spus că plățile nu erau prelucrate de compartimentul IT pentru a putea fi văzute și de CASMB.

Prin efectul legii, teoretic suntem asigurați până la sfârșitul lunii iulie indiferent de plată. pentru că, anul trecut sau acum doi ani, am mai avut o astfel de problemă și acolo mi s-a spus că plățile nu erau prelucrate de compartimentul IT pentru a putea fi văzute și de CASMB. Conducerea ANAF Sector 4 m-a verificat în baza de date , a văzut că am plățile făcute și că din punctul de vedere al ANAF nu e nicio problemă. I-a contactat pe cei din CASMB, iar de acolo i-au comunicat că, de anul acesta, liber profesioniștii, în special avocații, pentru a fi putea fi asigurați sau reasigurați în sistemul informatic al CNAS trebuie ca, după ce depun declarația unică la ANAF și este validată de Fisc, să meargă cu ea în format print și la CASMB pentru a fi validată și acolo. Altfel vor avea surpriza să se trezească neasigurați când le este lumea mai dragă.

, a văzut că am plățile făcute și că din punctul de vedere al ANAF nu e nicio problemă. Nu am mai avut timp să ma duc la CASMB în ziua respectivă. După câteva zile am printat declarația unică pe care am depus-o online pe Spațiul Privat Virtual și m-am dus la CASMB în Băneasa, mi-a fost validată și mi-a fost dat un înscris din care rezultă că sunt asigurată. Doamna de la ghișeu mi-a spus că într-adevăr toți liber profesioniștii, în special avocații, vor trebui să facă din acest an acest pas. Din discuțiile purtate pe Facebook cu alți avocați înțeleg că și în alte localități ar fi aceeași procedură și că au mai fost colegi care au trebuit să-și valideze declarația unică la Casa de Asigurări. Foarte mulți colegi de-ai mei avocați se plâng că figurează ca neasigurați." a declarat aceasta pentru HotNews.ro.

Coada la Fisc Foto: Hotnews

Pentru mai multe detalii consultați proiectul ANAF atașat acestui articol.

Așa s-ar rezuma pe scurt experiența a zeci de persoane care stăteau marți la cozi în Băneasa la Administrația Fiscală a Sectorului 1, pentru a-și depune Declarația unică, în ultima zi în care contribuabilii persoane fizice mai puteau depune acest formular pentru a nu fi sancționat ulterior cu amenzi între 50 și 500 de lei.Paznicul instituției direcționa oamenii către un Xerox de lângă clădire, de unde să-și cumpere formularul Declarației Unice, imposibil de găsit azi în sediul ANAF, ori către biroul special pentru crearea datelor de acces în Spațiul Privat Virtual , serviciu care teoretic ar trebui să-ți permită depunerea online a Declarației Unice.Este cazul unei doamne, contabil de profesie, care a povestit cum deși a obținut datele de acces în sistem, venise astăzi să reclame angajaților ANAF că nu poate să se autentifice în sistem deoarece userul și parola nu îi sunt recunoscute.Soțul a acceptat să povestească pentru HotNews.ro cum este plimbat practic de la Ana la Caiafa, între Casa de Asigurări de Sănătate și ANAF pentru plata acestor asigurări și validarea ulterioară a acestor plăți la Casa de Asigurări pentru a nu risca să nu apară ca neasigurat.Puțini sunt cei care stau nervoși la rând și acceptă să vorbească cu un jurnalist ori să fie filmați. Cu mențiunea că nu vrea să fie filmată, o doamnă acceptă să povestească de ce stă la coadă la Xerox.Întrebați de HotNews.ro dacă nu li se pare mare prețul de 4,2 lei pentru formularul Declarației Unice, una dintre angajatele Xerox-ului a declarat:Aceste situații nu sunt singulare și problema este mult mai mare. Am mers să ne convingem personal de problemele de comunicare a datelor între sistemele IT ale ANAF și ale CNAS după ce săptămâna trecută o avocată ne-a relatat că a fost nevoită să parcurgă aceeași procedură, în pofida faptului că avea asigurările plătite și își depusese online declarația unică prin Spațiul Privat Virtual.pentru a afla dacă problema semnalată de avocată este una reală și generalizată și la alte categorii de liber profesioniști.De cealaltă parte,din care rezultă că, "în condițiile în care termenul de depunere a declarației unice a fost prorogat până la data de 31 iulie 2018, pentru acest an, toate persoanele care aveau calitatea de asigurat la data de 31.12.2017, beneficiază de calitatea de asigurat şi la pachetul de servicii de bază până la data de 31 iulie 2018."în care s-ar afla avocații, ANAF a scos în dezbatere publică în data de 26 iulie 2018 unÎn proiect se precizează că "Agenţia Naţională de Administrare Fiscalăprevăzute la pct. 1, începând cu anul 2018, după cum urmează:a), se transmit informaţiile referitoare la persoanelor înregistrate înb) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018– până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, informaţiile referitoare la persoanele fizicecare realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) şi cele prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au depus declaraţiile fiscale (- în continuare denumită Declarație unică și D 605/ Cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri),c)(etc..)".