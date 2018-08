Huawei a devenit al doilea mare producător de smartphone-uri, depășind Apple la numărul de unități livrate

Date de la IHS și Strategy Analytics, citate de Reuters, spun că în premieră chinezii au depășit Apple. Datele IDC arată că Huawei a livrat trimestrul trecut 54,2 milioane de unități, în timp ce Apple a livrat 41 de milioane, Între aprilie și iunie anul trecut Apple livrase tot 41 de milioane, iar Huawei, 38,5 milioane.Trebuie ținut cont și de faptul că, prin tradiție, trimestrul II este cel mai slab pentru Apple, ultimul din an fiind cel mai bun.Conform IDC, Samsung are 20,9% din piață, Huawei are 15,8%, iar Apple 12,1%. Xiaomi și OPPO ocupă locuri patru și cinci.Huawei are probleme mari pe piața din SUA, dar în China îi merge foarte bine.