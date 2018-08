Schimbare la vârful Vodafone România: Fragiski Melissa va conduce direcția de resurse umane, începând cu data de 3 septembrie

Fragiski Melissa, în prezent director de resurse umane în cadrul Vodafone Grecia, va prelua, începând cu data de 3 septembrie 2018, funcția de director de resurse umane și va deveni membru al echipei executive a Vodafone România, a anunțat marți operatorul de comunicații mobile. Fragiski Melissa îl va înlocui pe Florin Petrescu, care a decis să părăsească Vodafone la finalul lunii septembrie 2018, odată cu încheierea mandatului său.Fragiski Melissa s-a alăturat Vodafone în 2012 ca director de resurse umane pentru Vodafone Grecia, unde a coordonat cu succes integrarea Hellas Online, conducând de asemenea și transformarea digitală a companiei.Înainte de Vodafone, Fragiski Melissa a lucrat ca director regional de resurse umane pentru Colgate – Palmolive Grecia, România fiind parte a regiunii pe care o coordona. Înaintea acestei funcții, a deținut diferite poziții de management în cadrul Makro Cash&Carry Greece și în cadrul KPMG International.Fragiski Melissa are naționalitate greacă, este absolventă de psihologie în cadrul National and Kapodistrian University of Athens, are un Master în cadrul Industrial & Organisational Psychology al University of Columbia și un Master în psihologie socială obținut în cadrul New School for Social Research. Ea se va muta la București împreună cu familia sa.