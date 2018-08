Telekom România a vândut cu peste 18 milioane de euro un teren situat în zona Floreasca din Capitală

Actionariatul firmelor din grupul Telekom Romania

Telekom Romania, operator telecom la care statul roman este acționar minoritar cu 45,99% din actiuni, a anunţat miercuri finalizarea vânzării terenului situat în zona Floreasca din București, către One United Properties. Preţul la care a fost încheiată tranzacţia este de peste 18 milioane de euro, aceasta fiind, astfel, cea mai mare tranzacţie de terenuri de pe piaţa imobiliară din Bucureşti din acest an. Licitaţia a fost demarată în luna februarie 2018, cu un preț de pornire de 13,9 milioane de euro, fără TVA.Terenul intravilan, cu o suprafaţă de 25.839 mp, este compus din două loturi, de 24.786 mp şi, respectiv de 1.053 mp, și are o deschidere de aproximativ 120 de metri către lacul Floreasca.În cadrul tranzacției, One United Properties a fost reprezentat de Alexandru Boff, broker cu o experiență de peste 12 ani în segmentul de rezidențial high-end.Terenul a fost fost scos la vânzare la începutul acestui an şi anunţat pe site-ul dedicat proprietăţilor imobiliare ale grupului Telekom Romania disponibile pentru vânzare şi închiriere, https://realestate.telekom.ro/.Telekom Romania Communications (fosta Romtelecom) este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%).